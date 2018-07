Vecchio e Rodrigão se apresentam ao Santos no dia 1º de junho

Os reforços contratados pelo Santos já têm um cronograma definido de apresentação. Eles começam a chegar no mês de junho. O meia Emiliano Vecchio e o atacante Rodrigão são aguardados no dia 1º de junho.

A expectativa da comissão técnica é de que os dois estejam em boas condições e possam estar à disposição no dia 5, contra o Botafogo, na Vila Belmiro. Vecchio estava em atividade pelo Qatar SC, da Arábia Saudita, e Rodrigão atuou pela Campinense na Copa do Nordeste e no Campeonato Paraibano.

O zagueiro Fabián Noguera vai demorar um pouco mais para se apresentar. Sua chegada está prevista para dia 1º de julho, depois do fim de seu contrato com o Banfield. Depois de recusar a proposta de renovação com o clube, ele foi afastado e não atua desde o final do ano passado.

O volante Yuri, do Audax, deverá realizar exames médicos ainda nesta semana para assinar contrato de empréstimo até dezembro de 2017.