Vecchio elogia Levir Culpi e projeta vaga na equipe do Santos

O meio-campista Emiliano Vecchio, do Santos - que fez o primeiro gol dele com a camisa do clube na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no estádio da Vila Belmiro, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro -, demonstrou em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira que tem esperança de conseguir uma vaga de titular na equipe após a saída de Thiago Maia, negociado com o futebol francês (Lille). O argentino elogiou a forma do técnico Levir Culpi de lidar com o elenco.

"Um jogador importante foi embora, como o Thiago (Maia), ficou uma vaga vazia. Mas ontem (quarta-feira) fui eu quem jogou. No (jogo) anterior, foi o Yuri e o Donizete. Também pode jogar o Alison. O professor vai mudando um pouco. Ele está dando oportunidade para todo mundo. Isso é importante. Levir já demonstrou que é um treinador que vai colocar quem estiver melhor. Ninguém vai jogar com o nome", comemorou o jogador.

Emiliano Vecchio afirmou que o objetivo do grupo santista é alcançar o Grêmio, vice-líder do Brasileirão, com 31 pontos (quatro a mais que o Santos). "Nesse momento, o Corinthians está um pouco longe, 10 pontos é bastante, mas sabemos que ainda falta muito campeonato".

O argentino também projetou dificuldades na partida contra o Bahia, neste domingo, às 11 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 16.ª rodada. Emiliano Vecchio entende que o time se sente tão à vontade no estádio municipal paulistano quanto na Vila Belmiro e pede atenção aos companheiros para vencer a partida.

"O jogo do domingo é um jogo perigoso. O Bahia ganhou os dois últimos jogos fora de casa - e ganhou bem, sem tomar gols - contra dois times difíceis, como a Ponte Preta e o Atlético Mineiro. Então, não tem jogo fácil. Temos que estar muito concentrados", projetou o meio-campista.

Para o duelo contra o time tricolor baiano, Levir Culpi não poderá contar com o zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso. O jogador foi advertido pelo cartão amarelo por ter xingado o árbitro goiano Elmo Alves Resende Cunha na partida contra a Chapecoense. As opções para a vaga são Fabián Noguera e Cleber.