Veganismo e uniforme de sobra de café: conheça o Forest Green Rovers, o clube mais verde do mundo

O nome já é sugestivo e traz as palavras "floresta" e "verde". Mas foi apenas a partir de 2010 que o Forest Green Rovers, hoje na quarta divisão inglesa, iniciou a guinada que acabou convertendo-o no primeiro clube de futebol profissional no mundo com pegada de carbono neutra, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e o levou a ser reconhecido como o "mais verde" do mundo pela Fifa.

Naquele ano, o Forest Green Rovers foi assumido pela Ecotricity, empresa que gera energia verde no Reino Unido. A partir de então, diversas medidas foram tomadas: a energia do clube é provida por painéis solares no teto do estádio New Lawn e por moinhos de vento; o cortador de grama também é movido a energia solar. Há um ponto para recarga de carros elétricos no New Lawn. O gramado é irrigado com água coletada da chuva. A van que leva os materiais dos jogadores também é elétrica.

“Primeiro, trabalhamos para nos tornar uma companhia verde nos três pontos principais da sustentabilidade: energia, transporte e comida. Aplicamos esses valores e princípios ao clube e, um dia, lemos que a Fifa nos considerou o clube mais verde do mundo”, conta Dale Vince, fundador da Ecotricity e presidente do Forest Green Rovers. Segundo o dirigente, os investimentos necessários foram pequenos e se pagaram rapidamente.

Dentre as medidas apontadas pelo clube, uma chama a atenção: em 2015, o Forest Green Rovers se tornou um clube vegano. Nada da comida oferecida aos atletas e vendida aos torcedores tem origem animal. “Não foi um grande problema, explicamos para os jogadores como uma questão de performance. Levamos três anos para fazer a transição para o veganismo: primeiro, tiramos a carne vermelha, depois a carne branca, e então os peixes e laticínios. Mergulhamos na medicina esportiva e na ciência para ajudar os atletas a terem a melhor dieta possível”, relata Vince.

Não há indícios de perda de rendimento se a dieta vegana for bem feita: atletas do futebol como Hector Bellerín, do Arsenal, e Alex Morgan, do Orlando Pride e da seleção norte-americana, são veganos. Em outros esportes, Venus Willians, do tênis, Kyrie Irving, do basquete, Lewis Hamilton, da Fórmula 1, e Nate Díaz, do UFC, também adotaram o veganismo.

Mesmo na torcida, a ideia acabou sendo aceita. “Alguns torcedores não gostaram da ideia, acharam um pouco incomum, mas um jogo de futebol são duas horas a cada duas semanas, por que esperar comer o que você sempre come? Por que não comer algo diferente? E não foi um obstáculo: antes da pandemia, as vendas de comida no estádio haviam quintuplicado em relação ao que era antes da mudança, e ainda foi importante para a publicidade do clube e a popularidade do clube”, avalia Vince.

O cardápio vegano oferecido aos torcedores conta com hambúrgueres, pizza, sopa, batata frita e até uma torta premiada em uma competição nacional do Reino Unido na categoria vegetariana. Outro ponto interessante sobre a comida é que, entre os programas de participação que o clube oferece à comunidade e às escolas locais, um deles ensina às crianças como cozinhar em casa a comida feita no clube.

Se recentemente clubes como Bayern de Munique, Real Madrid e Flamengo usaram uniformes feitos com plástico retirado do mar, o Forest Green Rovers não entrou nessa onda. Isso não significa que o clube não tenha buscado materiais mais sustentáveis: na temporada 2019-20, utilizou kits feitos a partir de bambu e poliéster reciclado a partir de garrafas pet; na temporada atual, o tecido escolhido é feito do poliéster com sobras de grãos de café.

"Nossa intenção é mostrar que é possível, que há outro jeito de fazer as coisas e que funciona" - Dale Vince, presidente do clube

“Três anos atrás, os clubes estavam fazendo camisas de futebol de plástico, mas, de um ponto de vista de performance isso não era bom, porque o plástico aquece. Então, procuramos alguns materiais melhores para utilizar junto e encontramos o bambu, que é renovável e ‘respirava’ bem. Pensando em melhorar, fomos atrás do café, que pode ser considerado mais renovável, já que é feito das sobras dos grãos, não cresce com um propósito exclusivo de virar camisas, e respira melhor que o bambu, é mais leve e durável”, explica o dirigente sobre a escolha.

A escolha por ser um clube verde tem funcionado do ponto de vista de marketing: o clube tem atraído novos patrocinadores e parceiros ligados à economia verde, como empresas de comida vegana. “Nossa intenção é mostrar que é possível, que há outro jeito de fazer as coisas e que funciona”, afirma o presidente do Forest Green Rovers. Em campo, o clube conquistou o acesso à quarta divisão pela primeira vez em 2016-17.

FUTURO EM NOVO ESTÁDIO

Para o futuro, o Forest Green Rovers planeja deixar o New Lawn, em Nailsworth, e se mudar para um novo estádio com capacidade para 5 mil pessoas, o Eco Park, em Stroud, cidade próxima, ainda no condado de Gloucestershire. Para tal, o clube tem um desafio de construir sem aumentar a pegada de carbono.

“Pensamos em começar (a construir) nos próximos dois anos. A autorização do poder público já foi dada. Será feito principalmente de madeira de lei, que é provavelmente o material mais sustentável disponível. 75% da pegada de carbono de um estádio ao longo do seu tempo útil vem da sua construção, usando materiais como concreto, não da energia que é utilizada nele por 50 anos. Vamos replicar algumas das coisas do velho New Lawn, como o campo orgânico e os painéis solares. Perto, vamos construir um ‘business park’ para desenvolvimento de tecnologia verde e plantar muitas árvores”, projeta Vince. Os pontos para recarga de carros elétricos também estarão no Eco Park, e a área do New Lawn deve ser usada para construir casas.

Na temporada atual, o Forest Green Rovers está na quinta colocação na League Two, a quarta divisão inglesa - os três primeiros ganham o acesso diretamente e os quatro seguintes disputam um mata-mata no qual o campeão também é promovido. Para Vince, o elenco atual é o melhor da história do clube, mesmo com o teto salarial introduzido na liga por conta da pandemia, o que foi possível através de um recrutamento dividido entre a análise de dados e o olhar do técnico Mark Cooper.

O Forest Green Rovers espera que o novo estádio o ajude a chegar na Championship, a segunda divisão, meta estabelecida pelo clube. Embora saiba da dificuldade, o FGR acredita que, caso alcance esse objetivo, começará a sonhar em chegar na Premier League, a liga nacional mais rica do mundo.