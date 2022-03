Veiga diz que seu gol 'dá um gás a mais' para Palmeiras reverter vantagem na final do Paulistão

Raphael Veiga está esperançoso. Ele acredita que seu gol, marcado em cobrança de falta no fim primeiro duelo da final do Campeonato Paulista, será determinante para o Palmeiras reverter a desvantagem no segundo jogo da decisão, em sua casa, o Allianz Parque, no próximo domingo, às 16 horas.

O time alviverde foi protagonista de uma exibição ruim e levou 3 a 1 do São Paulo no Morumbi nesta quarta-feira. Mas o desempenho e o placar adverso não desanimam Veiga.

"Esse gol vai dar um gás com certeza, é um gol a menos, a vantagem deles é menor, temos confiança no nosso time. Palmeiras é muito grande, já mostrou o que pode fazer", afirmou o meio-campista após o revés no Morumbi. Para ele, a história teria sido diferente caso a equipe tivesse aproveitado alguma das chances criadas no início da partida e se o juiz tivesse tido outra decisão no lance em que marcou pênalti após ir ao VAR.

"Começamos bem, criamos chances, podíamos ter feito gol, não fizemos", avaliou. "O pênalti mudou a história do jogo. Tem mais um jogo, na nossa casa, temos tudo pra fazer uma grande partida".

No Allianz Parque, o Palmeiras terá de ganhar por três gols de diferença para ficar com a taça. Ou, então, vencer por dois e decidir o título nas penalidades. O time ainda não perdeu em sua arena neste ano e estava invicto no torneio até ser derrotado pelo São Paulo nesta noite.

"A motivação continua a mesma, quem joga no Palmeiras não desiste nunca", enfatizou o atleta, artilheiro palmeirense na temporada, com sete gols. "O Palmeiras coloca pressão em casa, é fazer os gols que não fizemos no começo do jogo, lá a história vai ser diferente".