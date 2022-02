Veiga exalta início de Paulistão do Palmeiras e cita costume em disputar finais

O meio-campista Raphael Veiga valorizou o grande início de Campeonato Paulista feito pelo Palmeiras, que ainda está invicto na competição, após mais uma vitória neste sábado. O time alviverde venceu o Santo André no último jogo antes da disputa da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico Parananese. Veiga ainda afirmou que o time está ficando acostumado a disputar finais e falou sobre a expectativa para o jogo de ida da decisão.

"É importante a gente conseguir fazer bons jogos no Paulista e somar pontos como estamos fazendo. Sabemos que na hora de decidir poderemos ter a vantagem de jogar em casa, então é importante somar pontos agora", disse Raphael Veiga.

"Agora é mais uma final, a gente que joga no Palmeiras está se acostumando a jogar muitas finais. Isso aumenta o nível, coloca um patamar ainda mais alto para o clube. Vamos em busca desse título inédito, enfrentar um time de muita qualidade, já tive o prazer de jogar lá, sei que é difícil e acredito que vai ser um jogo muito bom", continuou o meio-campista palmeirense.

Raphael Veiga manteve a escrita de ter um ótimo aproveitamento cobrando pênaltis pelo time paulista e marcou o único gol da vitória sobre o Santo André. O time de Abel Ferreira tem um aproveitamento de 88,9% no Paulistão e é líder do Grupo C, com 16 pontos ganhos.

Raphael Veiga e companhia voltarão a campo daqui a quatro dias, na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Athletico Paranaense pelo jogo de ida da Recopa. A partida de volta, que definirá o campeão, acontece no dia 02 de março.