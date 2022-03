Veiga marca 19º gol de pênalti no Palmeiras e confessa que antes tinha receio de cobrar

O único gol da vitória do Palmeiras sobre o Santos, neste domingo, por 1 a 0, foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti, sua especialidade. Já são 19 gols em 19 cobranças com a camisa do Palmeiras, um aproveitamento de 100% no clube. Só para se ter uma ideia, a última vez que ele errou foi em 2018, quando ainda atuava pelo Athletico-PR.

O jogador reconhece sua qualidade na hora das cobranças, mas se diverte com uma mudança em sua carreira, confessando que nem sempre foi tão simples fazer isso. "A questão do pênalti é engraçada. Eu fui um cara que lá atrás tinha muito receio, não imaginava fazer isso com estádio cheio", conta.

Leia Também Palmeiras vence Santos, ganha segundo clássico seguido e mira duelo com o Corinthians

Só que Veiga tem mostrado sangue frio para conseguir bater com perfeição em todos os momentos, mesmo em disputas decisivas. "Acho que existe a questão mental, de enfrentar o frio na barriga que todo mundo sente. O importante é enfrentar isso", disse o jogador, que levou o Palmeiras aos 26 pontos no Paulistão, com a melhor campanha no Estadual.

Para ele, a equipe tem totais condições de chegar longe porque essa força tem sido construída nos últimos anos, no trabalho no dia a dia. "O Palmeiras tem construído um elenco muito forte, a gente tem a responsabilidade de competir, de ser intenso. Os resultados estão aparecendo e podemos levar o Palmeiras sempre para um lugar maior", explica o jogador.