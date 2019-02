Veiga volta ao campo de seu 1º gol pelo Palmeiras: 'Sonho eternizado na pele'

Neste domingo, o Palmeiras vai até Araraquara (SP) para enfrentar a Ferroviária, às 17 horas, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida marca a volta de Raphael Veiga, que deverá começar no banco de reservas, à Arena Fonte Luminosa, onde o meia marcou o seu primeiro gol pelo clube alviverde em uma partida oficial. O tento foi anotado há dois anos, no dia 19 de fevereiro, diante do Linense na goleada por 4 a 0.

"Foi um sonho de criança realizado. Sempre desejei fazer um gol pelo Palmeiras, time pelo qual torcia quando menino. Cheguei ao clube no começo de 2017, tudo era muito novo para mim, e pude fazer de início sete jogos. Ter feito aquele gol me deu muita confiança, me ajudou muito na adaptação", disse o jogador ao site oficial do clube.

Na ocasião, o time era comandado por Eduardo Baptista e foi à campo com Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo (Thiago Santos), Moisés (Keno), Michel Bastos, Raphael Veiga e Dudu; Willian (Barrios). Willian, Michel Bastos e Barrios também marcaram.

O gol foi muito marcante para Raphael Veiga, que tatuou o momento em seu antebraço esquerdo. "Resolvi eternizar o meu sonho na pele. Sou eu comemorando, com o número 20 às costas", explicou o meia, que atualmente veste a camisa 23. "Vou trabalhar muito para ter mais momentos dignos de serem marcados com a camisa do Palmeiras", prometeu o meia, que volta ao clube após empréstimo ao Athletico-PR.

A primeira passagem do jogador pelo Palmeiras foi em 2017, quando chegou à equipe após se destacar pelo Coritiba no Campeonato Brasileiro do ano anterior. Na temporada de estreia pelo clube alviverde, o meia disputou 22 partidas e marcou dois gols, sendo o primeiro em amistoso diante da Chapecoense, em janeiro.

Em 2018, Raphael Veiga disputou 48 jogos pelo Athletico-PR, com nove gols e oito assistências, e foi peça chave na conquista da Copa Sul-Americana. "Foi um ano muito bom para mim. Joguei bastante e pude ser campeão de um torneio internacional. Volto mais maduro, mais cascudo e cheio de vontade de conquistar coisas grandes aqui. Será um ano que todos jogadores vão atuar e estou muito preparado", comentou.