Veja a atual situação das principais competições de futebol do mundo

O futebol está paralisado em quase todo o mundo há mais de um mês, por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Tendo em vista que a doença se encontra em estágios diferentes, os países têm adotado medidas de prevenção distintas, que se refletem, por sua vez, na tomada de decisões das entidades responsáveis pelas ligas nacionais, continentais e internacionais, que permeiam o futebol global.

LEIA TAMBÉM > Raí pede a renúncia de Bolsonaro e diz que São Paulo é contra a volta imediata do futebol

Desta forma, o Estado realizou um levantamento que mostra a situação atual das principais competições de futebol do mundo. A maioria delas planeja um retorno, como no caso de Espanha e Brasil. No entanto, outras já definiram que não prosseguirão com suas competições, como França e Argentina.

Europa Liga dos Campeões

A organização do torneio aguarda o plano de encerramento das competições nacionais das federações participantes, que poderão ser entregues até o dia 25 de maio. A partir de então, a Uefa poderá planejar os rumos do campeonato.

Eurocopa

A organização do torneio entre seleções decidiu adiar para 2021 a realização da competição, que seria realizada entre 12 de junho e 12 de julho. A medida visa dar margem ao calendário dos campeonatos nacionais da Europa e outros torneios do continente, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

Campeonato Inglês

Ao que tudo indica, o torneio nacional de futebol da Inglaterra irá prosseguir. A Premier League preparou um documento, que planeja a retomada da competição no dia 8 de julho. Uma reunião acontecerá nesta sexta-feira, 1ª de maio, para discutir a possibilidade de retomada nesta data.

Campeonato Espanhol

O torneio de futebol nacional da Espanha também deverá ser retomado. Os jogadores poderão voltar aos treinos individuais, a partir do dia 4 de maio, e, duas semanas depois, o trabalho em grupo poderá ser realizado novamente. Estima-se que a competição retorne no dia 5 de junho, em formato reduzido, de 11 jogos para cada time.

Campeonato Italiano

A retomada da competição nacional da Itália também deverá acontecer. A entidade responsável pelo torneio elaborou um planejamento similar ao da volta das sessões de treinamentos da Espanha. Calcula-se a competição retorne entre os dias 27 e 5 de junho.

Campeonato Alemão

Dentre as principais competições da Europa, a alemã é a que está mais próxima se ser retomada. Os atletas já voltaram às sessões de treinamento e aguardam a autorização do governo para darem continuidade ao torneio na segunda quinzena de maio.

Campeonato Português

O futebol português também deve ser retomado. O país passa por uma abertura gradual das atividades, que será concretizada em três etapas, a partir da próxima semana. Na terceira fase, por volta do início de junho, o futebol deve ser restabelecido.

Campeonato Belga

A Bélgica foi o primeiro país da Europa a ter sua competição nacional encerrada antes do fim. A decisão, até então, sem precedentes foi tomada, pois a organização avaliou que não haveria tempo suficiente para retomar o torneio até 30 de maio.

Campeonato Holandês

Na Holanda, a competição nacional também não terminou. Em contrapartida à decisão francesa, não houve campeão e, muito menos, rebaixados. Assim como na França, a decisão foi tomada após restrições do primeiro ministro.

Campeonato Francês

A competição nacional da França foi encerrada. A organização do torneio decidiu dar o título ao Paris Saint-Germain e definiu, a partir da tabela atual, os classificados para os campeonatos europeus e os rebaixados. Dessa vez, apenas duas equipes caíram para a segunda divisão, Toulouse e Amiens. O encerramento prematuro da competição foi decido, após o primeiro ministro do país dar como nula a possibilidade de retomada do futebol.

Campeonato Russo

O torneio nacional russo de futebol também deve prosseguir. A entidade ofereceu aos jogadores duas possibilidades de retorno: 21 ou 28 de junho. Restam oito rodadas para o término da competição.

Ásia Campeonato Sul-Coreano

A competição sul-coreana de futebol já tem data definida para o ponta pé inicial. No dia 8 de maio a bola rola entre Jeonbuk Motors e Suwon Bluewings. Vale lembrar, que o país foi o primeiro o futebol.

Campeonato Japonês

A competição nacional japonesa segue sem data para se restabelecida. A organização do torneio prorrogou a suspensão de jogos até 7 de junho.

Campeonato Chinês

A competição nacional da China poderá ser retomada entre o final de junho e o início de julho, mas ainda não há um consenso em relação a retomada. Vale lembrar que o futebol chinês foi um dos primeiros a serem paralisados por conta da pandemia.

Américas Campeonato Mexicano

A competição nacional do México projeta cinco cenários possíveis para a retomada gradual do futebol. É consenso no país de que ele será retomado, porém, ainda não há data para seu retorno, que dependerá de uma decisão final do Ministério da Saúde México.

MLS (Canadá e Estados Unidos)

Dentro do epicentro mais recente da pandemia, o campeonato de futebol norte-americano não voltará até, pelo menos, 8 de junho.

Campeonatos sob tutela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Não há, no Brasil, consenso entre os clubes sobre o retorno das competições. Contudo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) projeta a retomada dos torneios do país, no final de maio, início de junho, embora os brasileiros enfrentam uma aceleração da curva de óbitos e infectados pelo vírus.

O Estado apurou, que a entidade entrou em contato com uma sociedade médica científica para elaborar um protocolo de cuidados, que seja capaz de garantir o retorno dos times aos treinos nas próximas semanas.

Campeonato Argentino

A temporada do futebol na Argentina está encerrada. Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA, na sigla em espanhol), confirmou o encerramento da temporada de futebol na Argentina e revelou que estão definidos os clubes classificados para a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana de 2021. Tapia ainda apontou que não terá rebaixamento na atual temporada e nem na próxima temporada (2020/2021).

Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol planeja retomar as duas maiores competições do continente sul-americano, porém, ainda não há uma data de retorno definida. Estima-se que os torneios retomem seus calendários em agosto.

Copa América

A organização do torneio entre seleções decidiu adiar para 2021 a realização da competição, que seria realizada entre 11 de junho e 11 de julho. A medida visa dar margem ao calendário dos campeonatos nacionais da América do Sul e outros torneios do continente, como a Libertadores da América e a Sul-Americana.