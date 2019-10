Veja as chances de rebaixamento de cada time no Brasileirão

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim na noite da última segunda-feira e deixou mais evidente a situação de alguns clubes para a sequência da competição, principalmente na luta contra o rebaixamento. Só uma grande reviravolta salva Avaí e Chapecoense, por exemplo. Cruzeiro e Fluminense precisam reagir para evitar o descenso.

De acordo com o site Infobola, o Cruzeiro, de Abel Braga, aparece com 39% de chances de queda. O Fluminense tem 32%. Apenas três clubes estão em situação mais delicada do que o time mineiro e o carioca. São os casos do Avaí e da Chapecoense, ambos com 99% de possibilidade de ir para a Série B. Os números do CSA também não são bons. O time tem 72% de chance de ser rebaixado.

Existem 11 clubes com possibilidades matemáticas de cair. Os paulistas, na parte de cima da tabela do Brasileirão, não estão ameaçados. Embora mais da metade das equipes participantes do Brasileirão ainda pode cair, os números mostram que tudo caminha para sobrar uma vaga no Z-4 para três rivais da parte inferior da tabela: Cruzeiro, Fluminense e Ceará. O que somar menos pontos dos três, faria companhia a Avaí, Chapecoense e CSA. Tudo isso, claro, de acordo com projeções matemáticas pelo rendimento de campo hoje.

Confira as chances de rebaixamento do seu time

Avaí: 99% Chapecoense: 99% CSA: 72% Cruzeiro: 39% Fluminense: 32% Ceará: 31% Fortaleza: 17% Botafogo: 6% Atlético-MG: 4% Vasco: 1% Goiás, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Inter, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras e Flamengo: menos de 1%