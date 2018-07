Veja quem chegou e quem saiu dos clubes da Série A durante a Copa do Mundo

Semana que vem o Campeonato Brasileiro volta a ser realizado, após a paralisação para a disputa da Copa do Mundo e os torcedores irão ver muitas caras novas em seus times e também sentirão a ausência de alguns atletas.

+ Andrés Sanchez diz que Corinthians vai usar dinheiro das vendas de atletas para pagar dívidas

+ Palmeiras recusa 2ª proposta do Shandong Luneng, da China, pelo atacante Dudu

+ Cueva volta e Everton e Rojas são poupados em treino do São Paulo

Dos 20 clubes da Série A, apenas o Santos não contratou e nem perdeu ninguém, por enquanto. Entretanto, o time alvinegro está perto de acertar a vinda do meia Bryan Ruiz, que defendeu a seleção da Costa Rica nos últimos dois Mundiais. Veja abaixo o que aconteceu com os 20 times da Série A enquanto a Copa do Mundo estava em andamento:

América-MG

Quem chegou: Judivan (ATA, Cruzeiro), Ricardo Drubscky (TÉC)

Quem saiu: Enderson Moreira (TÉC, Bahia)

Atlético-MG

Quem chegou: José Welison (VOL, Vitória), Edinho (MEI, Fortaleza), David Terans (MEI, Danubio-URU), Yimmi Chará (ATA, Atlético Junior de Barranquilla-COL) e Denilson (ATA, Vitória)

Quem saiu: Giovanni (GOL, rescisão), Arouca (VOL,Vitória) e Yago (VOL, Al Qadisiyah-Arábia Saudita)

Atlético-PR

Quem chegou: Marcelo Cirino (ATA, Al-Nasr-EAU) e Bruno Nazário (ATA, Guarani)

Quem saiu: Caio (GOL, Louletano-POR), Deivid (VOL, Sport), Pavez (VOL, Colo Colo), João Pedro (MEI, Botafogo), Ederson (ATA, Kashiwa Reysol), Ribamar (ATA, Pyramids-EGI) e Fernando Diniz (TÉC)

Bahia

Quem chegou: Enderson Moreira (TÉC, América-MG), Gilberto (ATA, sem clube)

Quem saiu: Rodrigo Becão (ZAG, CSKA-RUS), João Pedro (LAT, Porto-POR)

Botafogo

Quem chegou: Marcos Paquetá (TEC, Pune City-IND) e João Pedro (MEI, Atlético-PR)

Quem saiu: Alberto Valentim (TEC, Pyramids-IND) e Leandro Carvalho (ATA, Ceará)

Ceará

Quem chegou: Eduardo Brock (ZAG,Goiás), Leandro Carvalho (ATA, Botafogo) e Jown Cardona (ATA, Deportivo Cáli-COL)

Quem saiu: Bruno Pires (ZAG, sem clube) e Juninho Piauiense (ATA, Sport)

Chapecoense

Quem chegou: Yann Rolim (MEI, Aalborg-DIN)

Quem saiu: Apodi (LAT, Ahod-ASA) Nadson (MEI, Paraná) e Arthur (ATA, Pyramids FC-EGY)

Corinthians

Quem chegou: Danilo Avelar (LE, Torino-ITA) e Jonathas (ATA, Hannover-ALE)

Quem saiu: Balbuena (ZAG, West Ham-ING); Sidcley (LAT, Dínamo Kiev-UCR); Maycon (VOL, Shakhtar Donetsk-UCR)) e Kazim (ATA, Lobos BUAP-MEX)

Cruzeiro

Quem chegou: Barcos (LDU-EQU)

Quem saiu: Digão (ZAG, Fluminense), Arthur (ZAG, Nacional-POR) e Victor Luiz (LAT, Londrina)

Flamengo

Quem chegou: Fernando Uribe (ATA, Toluca-MEX)

Quem saiu: Jonas (VOL, Al-Ittihad-ASA), Vinicius Júnior (MEI, Real Madrid-ESP), Ederson (M, sem clube) Felipe Vizeu (ATA, Udinese-ITA)

Fluminense

Quem chegou: Digão (ZAG, Cruzeiro); Luciano (ATA, Panathinaikos-GRE); Marcelo Oliveira (TEC, sem clube)

Quem saiu: Abel Braga (TEC, sem time); Luan Peres (ZAG, Brugge-BEL), Nathan Ribeiro (ZAG, Kashiwa Reysol-JAP) e Gustavo Scarpa (MEI, Palmeiras)

Grêmio

Quem chegou: Marinho (ATA, Changchun Ytai-CHN)

Quem saiu: Arthur (VOL, Barcelona-ESP), Maicosuel (MEI, São Paulo) e Henrique Almeida (ATA, Belenenses-POR)

Inter

Quem chegou: Sarrafiore (MEI, Huracán-ARG)

Quem saiu: Eduardo Henrique (VOL, Belenenses-POR) e Seijas (MEI, Santa Fe-COL)

Palmeiras

Quem chegou: Nicolas Freire (ZAG, Zwolle-HOL), Vitinho (MEI, Barcelona B-ESP) e Gustavo Scarpa (ATA, Fluminense)

Quem saiu: Daniel Fuzato (GOL, Roma-ITA), João Pedro (LAT, Porto-POR), Tchê Tchê (VOL, Dínamo de Kiev), Keno (ATA, Pyramids-EGI) e Fernando (ATA, Shakhtar Donetsk-UCR)

Paraná

Quem chegou: Nadson (MEI, Chapecoense)

Quem saiu: Neris (ZAG, Santa Clara-POR), Alemão (A, sem clube

Santos

Quem chegou: Ninguém

Quem saiu: Ninguém

São Paulo

Quem chegou: Bruno Peres (LAT, Roma-ITA), Maicosuel (MEI, São Paulo) e João Rojas (ATA, Cruz Azul-MEX)

Quem saiu: Bruno (LAT, Bahia), Matheus Reis (LAT, Rio Ave-POR), Petros (VOL, Al-Nassr-ASA)

Sport

Quem chegou: Jean (LAT, Tubarão-SC)

Quem saiu: Felipe Rodrigues (LAT, sem clube), Fabrício (VOL, Guarani) e Rithely (VOL, Internacional)

Vasco

Quem chegou: Lenon (LAD, Guarani)

Quem saiu: Bruno Paulista (VOL, Sporting-POR) e Paulinho (ATA, Bayer Leverkusen-ALE)

Vitória

Quem chegou: Ruan Renato (ZAG, Austria Viena-AUT), Marcelo Benítez (LE, Belgrano-ARG), Marcelo Meli (MEI, Racing-ARG), Erick (ATA, Braga-POR), Bruno Gomes (ATA, Estoril - POR) e Walter Bou (ATA, Boca Juniors-ARG)

Quem saiu: Uillian Correa (VOL, Coritiba); José Welison (VOL, Atlético-MG), Denilson (ATA, Atlético-MG) e Jonatas Belusso (ATA, Coritiba)