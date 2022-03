Veja as possibilidades de confrontos e mando de campo para as semifinais do Paulistão

Resta apenas uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O time classificado será conhecido nesta quinta-feira e sairá do jogo entre Corinthians e Guarani, na Neo Química Arena, às 19h. Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino já garantiram acesso à próxima fase do Estadual e aguardam a definição do adversário.

Como determina o regulamento do Paulistão 2022, o melhor classificado (somando os pontos da primeira fase e das quartas de final) enfrentará o quarto melhor time, enquanto o segundo e o terceiro colocados duelam na outra semifinal. Os times mais bem classificados têm a vatagem de jogar como mandantes a partida única que definirá os finalistas.

Leia Também Confira a classificação atualizada do Paulistão

Pela excelente campanha que fez na primeira fase, o Palmeiras já havia garantido a liderança da classificação geral e a vantagem de ser mandante em todas as fases enquanto avance. As dúvidas, portanto, ficam restritas à determinação do 2º, 3º e 4º melhores times. O time alviverde totaliza 33 pontos. O São Paulo tem 26, enquanto o Red Bull Bragantino soma 20 pontos.

Com um jogo a menos - já que falta jogar as quartas de final -, o Corinthians tem 23 pontos, e o Guarani, 14. O time alvinegro pode igualar em pontos o rival tricolor em caso de vitória, mas precisará de um triunfo por dois gols de diferença para superá-lo no saldo de gols (+11 a +10) e ficar com a segunda posição. Em caso de igualdade no saldo de gols e número de gols marcados (22 gols pró a 19, atualmente), o próximo critério de desempate é o número de cartões vermelhos e cartões amarelos. Persistindo empate, haverá sorteio. O clube bugrino, por sua vez, independentemente de avançar com vitória ou empate, só poderá enfrentar o líder Palmeiras. Confira as possibilidades de confrontos e mando de campo para a semifinal:

Palmeiras x Red Bull Bragantino/ São Paulo x Corinthians

Em caso de vitória do Corinthians sobre o Guarani por 1 a 0, 2 a 1 ou nos pênaltis, o time alvinegro será visitante diante do São Paulo, e o Palmeiras jogará no Allianz Parque com o Red Bull Bragantino.

Palmeiras x Red Bull Bragantino/ Corinthians x São Paulo

Se o Corinthians vencer o Guarani por dois ou mais gols de diferença, o time alvinegro terá o privilégio de jogar na Neo Química Arena com o São Paulo. O mesmo ocorrerá caso o Corinthians vença por 3 a 2 e não tenha nenhum jogador expulso ou por 4 a 3, 5 a 4 e assim por diante, sem necessidade de contabilizar cartões.

Palmeiras x Guarani/ São Paulo x Red Bull Bragantino

Caso o Guarani derrote o Corinthians - no tempo normal ou nos pênaltis -, o time de Campinas visitará o Palmeiras na fase semifinal, enquanto a outra partida será entre São Paulo e Red Bull Bragantino, no Morumbi.