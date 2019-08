Veja bares em São Paulo que transmitirão o jogo do Corinthians contra o Fluminense

O jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana entre Corinthians e Fluminense será transmitido apenas pelo streaming do DAZN. Se você não tem o serviço, há a opção de ir a um bar em algum ponto da capital paulista para curtir o jogo ao lado de outros torcedores. Há opções em todas as regiões da capital paulista.

O jogo ocorre às 21h30 desta quinta-feira, no Maracanã. A ida terminou com empate por 0 a 0 na Arena Corinthians.

No centro, o tradicional pub O'Malleys irá transmitir a decisão em suas televisões. Perto dali, na rua Augusta, o Rock'N Roll Bar e Burger terá a partida passando no telão, sem som.

Na Zona Oeste, o Bar do Biu, em Pinheiros, é decorado com camisas do Corinthians para criar o ambiente. No Jaguaré, o Bar do Cabeção também passará a partida entre Fluminense e Corinthians. Outra opção é o Posto 6, local que é especializado em transmissões de esportes.

No Ipiranga, na Zona Sul, o estabelecimento com o sugestivo nome de "Bar do Corinthians" promete juntar os torcedores alvinegros. Uma opção para quem mora em Santo Amaro é o Bartainer, que ocupa um contêiner e uma área coberta com toldos.

Na Zona Leste, há o Buteco da Vila, próximo ao metrô Vila Matilde, e o Resenha Sports Bar, no Tatuapé. Se você quiser ir para um local próximo do estádio do Corinthians, há o Arena Sports Bar, em Artur Alvim.

Na Zona Norte, há a opção da North Beer Choperia na Parada Inglesa. Já os torcedores do Jardim Pery prometem se reunir no Bar da Loira.

Por fim, o jogo também será transmitido nas diversas unidades do Quintal do Espeto na capital. Confira todos os endereços.

O'Malleys: Alameda Itu, 1529 - Jardim Paulista

Rock'n Roll Burger: Alameda Itu, 1529 - Jardim Paulista

Bar do Biu: Rua Cardeal Arcoverde, 772/776 - Pinheiros

Bar do Cabeção: R. Lealdade, 683 - Jaguaré, São Paulo - SP, 05333-090

Posto 6: R. Aspicuelta, 644 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05433-011

Bar do Corinthians: R. Vasconcelos Drumond, 648 - Ipiranga

Bartainer: Av. Washington Luís, 1752 - Santo Amaro

Buteco da Vila: Av. Melchert, 676 - Vila Matilde

Resenha Sports Bar: Rua Emília Marengo, 383 - Jardim Analia Franco

Arena Sport Bar: Rua Doutor Luiz Ayres, 1618 - Parque Artur Alvim

Bar da Loira: Rua Condessa Amália Matarazzo, 1910

North Beer Choperia: Avenida Luis Dumont Villares,1543 - Parada Inglesa, São Paulo - SP - 02239-000

Quintal do Espeto: Avenida dos Carinás, 520 - Moema | Rua Serra de Botucatu, 1933 - Tatuapé | Rua Mourato Coelho, 1022 - Vila Mariana [unidades com telões] | Rua Cotoxó, 582 - Perdizes | Rua Dr. José Elias, 547 - Lapa | Rua Dr. José Elias, 547 - Moema | Rua Joaquim Távora, 1195 - Vila Mariana [transmissão dos jogos em tv's]