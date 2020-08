Veja cinco curiosidades de Ronald Koeman, novo treinador do Barcelona

O Barcelona anunciou a contratação do treinador holandês Ronald Koeman. Ele substituirá Quique Setién, demitido na última segunda-feira, após o fiasco na Liga dos Campeões, que culminou na goleada vexatória por 8 a 2 contra o Bayern de Munique.

A relação entre Koeman e o clube catalão é antiga. Ele foi zagueiro do time catalão nos anos 90, mas sua carreira é marcada também pela passagem por outros clubes. Confira cinco curiosidades do novo comandante da equipe espanhola.

Zagueiro goleador

Isso mesmo. Koeman está na lista de zagueiros que mais marcou gols na história do futebol. Ao todo, em 759 jogos, o holandês balançou as redes adversárias 250 vezes. A maioria deles aconteceu no Campeonato Espanhol, onde, com a camisa do Barcelona, marcou 87 gols. A intimidade com a bola era tão grande, que o zagueiro chegou a ser artilheiro da edição 1993/94 da Liga dos Campeões. Foram 8 gols em 12 jogos.

Peça chave do 'dream team' catalão

Koeman brilhou no futebol holandês e chamou a atenção de seu conterrâneo Johan Cruijff, que, na época, treinava o Barcelona. Cruijff tinha uma missão parecida com a que Koeman possui hoje: resgatar o bom futebol catalão. O resultado da campanha foi a conquista do tetracampeonato espanhol, entre 1991 e 1994, e o título inédito da Liga dos Campeões, na temporada 1991/92.

Treinou a maioria dos clubes por onde jogou

Anunciado como treinador do Barcelona, agora resta a Koeman treinar o Groningen, da Holanda, para completar sua passagem como técnico em todos os clubes pelo qual atuou como jogador. Ele acumula passagens pelo Ajax, PSV, Feyenoord, Vitesse e a própria seleção holandesa.

Jogou por três rivais na Holanda

Koeman defendeu o Ajax, onde conquistou um Campeonato Holandês e uma Copa da Holanda, do PSV, onde conquistou três Campeonatos Holandeses, duas Copas da Holanda e uma Liga dos Campeões, e, por fim, pelo Feyenoord, já no final de sua carreira, sem títulos.

Possui um irmão jogador e treinador

Não se engane se você já ouviu falar de um Koeman que também já foi jogador e treinador. Isso porque Ronald é irmão mais novo de Erwin Koeman, atual assistente técnico do Everton, da Inglaterra. Ambos coincidentemente traçaram a mesma carreira.