Veja como famosos e jogadores do Palmeiras comemoraram o título da Libertadores

O sonho do bicampeonato da Copa Libertadores da América se tornou realidade para os palmeirenses, após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, neste sábado, no Maracanã. Um título dessa dimensão não tem como ser esquecido. O lema da competição "Glória Eterna" não se restringe aos jogadores e comissão técnica do clube, os torcedores também buscam meios para que a celebração da conquista seja inesquecível.

Famosos, anônimos e jogadores do Palmeiras usaram suas redes sociais para mostrar um pouco da comemoração do título. Houve quem festejasse em família, outros quebrando protocolos restritivos devido à pandemia de covid-19 e ainda os que tiveram problemas com a polícia.

Confira algumas publicações:

Além dos cantores Branco Mello, Di Ferrero e Marcos (da dupla Marcos e Belutti), outros palmeirenses ilustres se manifestaram. A apresentadora e atriz Adriane Galisteu comemorou com o filho. O ex-goleiro e ídolo do Palmeiras Marcos, mais uma vez, usou do humor para mostrar sua celebração.

A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino descreveu sua paixão pelo time alviverde e confidenciou que sua primeira vez andando de ônibus foi para assistir a um treino do Palmeiras na Academia de Futebol. Já o youtuber Fred disse que este sábado foi um dos dias mais felizes da sua vida.

Alguns palmeirenses tiveram a oportunidade de comemoram com os jogadores. Foi o caso do comediante Thiago Ventura.

Bom dia amigos é amigas #Libertadores chegando do plantão vendo esse vídeo top do Tiago Ventura #Palmeiras #PalmeirasCampeao pic.twitter.com/oHSkRpvkF2 — Uanderlosk (@uanderlosk) January 31, 2021

Os jogadores também mostraram um pouco da comemoração. Gabriel Menino publicou um vídeo com imagens do vestiário palmeirense após a conquista. Luiz Adriano filmou o trajeto do Palmeiras até a Academia de Futebol.

Houve também quem se envolvesse em problemas. O meia Gustavo Scarpa retornou do Rio de Janeiro e foi para Hortolândia, sua cidade natal. Lá com uma lata de leite condensado e um pacote de bolachas, foi parado por alguns torcedores. E depois foi abordado por policiais. Scarpa foi liberado no local e ainda gravou o momento: "São santistas, certeza".

A conselheira Leila Pereira, que também é presidente das empresas que patrocinam o Palmeiras, também usou as redes sociais para mostrar como comemorou a vitória na Libertadores.