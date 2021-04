Veja datas e horários em que seu time jogará pela Libertadores ou Sul-Americana 2021

Nesta segunda-feira, a Conmebol divulgou datas e horários dos jogos da fase de grupos das Copas Libertadores e Sul-Americana 2021. Detalhadas as tabelas, os clubes brasileiros poderão aperfeiçoar seu planejamento e organização dentro do calendário de jogos. Neste ano, os primeiros jogos acontecerão em meio às disputas dos campeonatos estaduais.

Inter, São Paulo e Flamengo serão os primeiros brasileiros a entrar em campo pela Libertadores. Na terça-feira, dia 20 de abril, às 19h15, a equipe colorada vai a La Paz, enfrentar o Always Ready, da Bolívia. Mais tarde, às 21h30, rubro-negros irão a Buenos Aires para jogar com o Vélez Sarsfield. No mesmo horário, os são-paulinos acompanharão a estreia de seu time diante do Sporting Cristal, na capital peruana. Caso confirme o acesso à fase de grupos, superando o San Lorenzo, o Santos poderá se somar aos brasileiros que estreiam no dia 20.

Na quarta-feira, dia 21 de abril, o Atlético-MG enfrenta, às 19h, o Deportivo La Guaira, em Caracas. Um pouco mais tarde, às 21h, o atual campeão Palmeiras encara, em Lima, o Universitario. Caso derrote o Independiente del Valle, o Grêmio atuará no mesmo dia e horário, como mandante, contra o Defensa y Justicia. O único brasileiro a entrar em campo no dia 22 de abril, uma quinta-feira, será o Fluminense. E o desafio não será simples: receber no Maracanã o River Plate.

Pela Copa Sul-Americana, os primeiros brasileiros a atuar serão Atlético Goianiense e Athletico-PR. Na terça-feira, 20 de abril, o time de Goiânia recebe o argentino Newell's Old Boys no estádio Serra Dourada, às 19h15. Já a equipe paranaense vai a Quito encarar o Aucas, às 21h30. Na quarta-feira, dia 21 de abril, o Ceará recebe, no Castelão, o Jorge Wilstermann, às 19h15. Às 21h30, o Bahia enfrenta, no Uruguai, o vencedor do duelo entre Montevideo City Torque e Fénix.

No dia seguinte, às 19h15, o Red Bull Bragantino recebe o Deportes Tolima, no Nabi Abi Chedid. Mais tarde, às 21h30, o Corinthians faz sua estreia, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, diante do River Plate do Paraguai. Caso não avance à fase de grupos da Libertadores, o Santos estreia na Sul-Americana, em casa, contra o Huachipato no dia 21 de abril, às 19h15. O Grêmio, por sua vez, enfrentará La Equidad, como mandante, às 19h15, no dia 22 de abril.

Confira datas e horários dos jogos dos brasileiros na Libertadores

Grupo A - Palmeiras (G2 será o vencedor do duelo entre Grêmio e Independiente del Valle)

21/04 - quarta-feira - 21h - Universitario x Palmeiras

27/04 - terça-feira - 21h30 - Palmeiras x G2

04/05 - terça-feira - 21h30 - Defensa y Justicia x Palmeiras

11/05 - terça-feira - 21h30 - G2 x Palmeiras

18/05 - terça-feira - 19h15 - Palmeiras x Defensa y Justicia

27/05 - quinta-feira - 19h - Palmeiras x Universitario

Grupo A - Grêmio (será G2, caso supere o Independiente del Valle)

21/04 - quarta-feira - 21h - G2 x Defensa y Justicia

27/04 - terça-feira - 21h30 - Palmeiras x G2

05/05 - quarta-feira - 19h - G2 x Universitario

11/05 - terça-feira - 21h30 - G2 x Palmeiras

18/05 - terça-feira - 21h30 - Universitario x G2

27/05 - quinta-feira - 19h - Defensa y Justicia x G2

Grupo B - Internacional

20/04 - terça-feira - 19h15 - Always Ready x Internacional

27/04 - terça-feira - 19h15 - Internacional x Deportivo Táchira

05/05 - quarta-feira - 21h - Internacional x Olimpia

11/05 - terça-feira - 19h15 - Deportivo Táchira x Internacional

20/05 - quinta-feira - 21h - Olimpia x Internacional

26/05 - quarta-feira - 19h - Internacional x Always Ready

Grupo C - Santos (será G4 caso supere o San Lorenzo)

20/04 - terça-feira - 19h15 - G4 x Barcelona

27/04- terça-feira - 21h30 - Boca Juniors x G4

04/05- terça-feira - 19h15 - G4 x The Strongest

11/05 - terça-feira - 19h15 - G4 x Boca Juniors

18/05 - terça-feira - 19h15 - The Strongest x G4

26/05 - quarta-feira - 21h - Barcelona x G4

Grupo D - Fluminense (G3 sairá do confronto entre Bolívar e Junior Barranquilla)

22/04 - quinta-feira - 19h - Fluminense x River Plate

28/04 - quarta-feira - 21h - Independiente Santa Fe x Fluminense

06/05 - quinta-feira - 19h - G3 x Fluminense

12/05 - quarta-feira - 21h - Fluminense x Independiente Santa Fe

18/05 - terça-feira - 21h30 - Fluminense x G3

25/05- terça-feira - 19h15 - River Plate x Fluminense

Grupo E - São Paulo

20/04- terça-feira - 21h30 - Sporting Cristal x São Paulo

29/04 - quinta-feira - 21h - São Paulo x Rentistas

05/05 - quarta-feira - 19h - Racing x São Paulo

12/05- quarta-feira - 19h - Rentistas x São Paulo

18/05 - terça-feira - 21h30 - São Paulo x Racing

25/05 - terça-feira - 21h30 - São Paulo x Sporting Cristal

Grupo G - Flamengo

20/04 - terça-feira - 21h30 - Vélez Sarsfield x Flamengo

27/04 - terça-feira - 19h15 - Flamengo x Unión La Calera

04/05 - terça-feira - 21h30 - LDU x Flamengo

11/05 - terça-feira - 21h30 - Unión La Calera x Flamengo

19/05 - quarta-feira - 21h - Flamengo x LDU

27/05 - quinta-feira - 21h - Flamengo x Vélez Sarsfield

Grupo H - Atlético-MG

21/04 - quarta-feira - 19h - La Guaira x Atlético-MG

27/04 - terça-feira - 21h30 - Atlético-MG x América de Cali

04/05 - terça-feira - 19h15 - Atlético-MG x Cerro Porteño

13/05 - terça-feira - 21h - América de Cali x Atlético-MG

19/05 - quarta-feira - 21h - Cerro Porteño x Atlético-MG

25/05 - terça-feira - 21h30 - Atlético-MG x La Guaira

Veja datas e horários dos duelos dos times brasileiros na Copa Sul-Americana

Grupo A - Santos (E4 - caso seja eliminado pelo San Lorenzo)

21/04 - quarta-feira - 19h15 - E4 x Huachipato

27/04 - terça-feira - 19h15 - Rosario Central x E4

06/05 - quinta-feira - 21h30 - E4 x 12 de Octubre

12/05 - quarta-feira - 21h30 - E4 x Rosario Central

20/05 - quinta-feira - 19h15 - 12 de Octubre x E4

26/05 - quarta-feira - 21h30 - Huachipato x E4

Grupo B - Bahia (URU 1 sairá da definição entre Montevideo City Torque e Fénix)

21/04 - quarta-feira - 21h30 - URU 1 x Bahia

27/04 - terça-feira - 21h30 - Bahia x Guabirá

04/05 - terça-feira - 19h15 - Bahia x Independiente

13/05 - quinta-feira - 19h15 - Guabirá x Bahia

18/05 - terça-feira - 19h15 - Independiente x Bahia

26/05 - quarta-feira - 19h15 - Bahia x URU 1

Grupo C - Ceará (E3 será a equipe derrotada no duelo entre Bolívar e Junior de Barranquilla)

21/04 - quarta-feira - 19h15 - Ceará x Jorge Wilstermann

27/04 - terça-feira - 19h15 - Arsenal de Sarandí x Ceará

05/05 - quarta-feira - 19h15 - E3 x Ceará

12/05 - quarta-feira - 19h15 - Ceará x Arsenal de Sarandí

20/05 - quinta-feira - 19h15 - Ceará x E3

27/05 - quinta-feira - 19h15 - Jorge Wilstermann x Ceará

Grupo D - Athletico-PR

20/04 - terça-feira - 21h30 - Aucas x Athletico-PR

28/04 - quarta-feira - 19h15 - Athletico-PR x Metropolitanos

04/05 - terça-feira - 21h30 - Melgar x Athletico-PR

11/05 - terça-feira - 19h15 - Metropolitanos x Athletico-PR

19/05 - quarta-feira - 21h30 - Athletico-PR x Melgar

27/05 - quinta-feira - 21h30 - Athletico-PR x Aucas

Grupo E - Corinthians (URU 2 sairá da definição entre Peñarol e Cerro Largo)

22/04 - quinta-feira - 21h30 - River Plate-PAR x Corinthians

29/04 - quinta-feira - 19h15 - Corinthians x URU 2

06/05 - quinta-feira - 21h30 - Sport Huancayo x Corinthians

13/05 - quinta-feira - 21h30 - URU 2 x Corinthians

20/05 - quinta-feira - 21h30 - Corinthians x Sport Huancayo

26/05 - quarta-feira - 21h30 - Corinthians x River Plate-PAR

Grupo F - Atlético Goianiense (E1 será a equipe derrotada do confronto entre Libertad e Atlético Nacional)

20/04 - terça-feira - 19h15 - Atlético Goianiense x Newell's Old Boys

29/04 - quinta-feira - 21h30 - Palestino x Atlético Goianiense

06/05 - quinta-feira - 19h15 - E1 x Atlético Goianiense

12/05 - quarta-feira - 21h30 - Atlético Goianiense x Palestino

19/05 - quarta-feira - 19h15 - Atlético Goianiense x E1

25/05 - terça-feira - 19h15 - Newell's Old Boys x Atlético Goianiense

Grupo G - Red Bull Bragantino

22/04 - quinta-feira - 19h15 - Red Bull Bragantino x Deportes Tolima

28/04 - quarta-feira - 21h30 - Emelec x Red Bull Bragantino

05/05 - quarta-feira - 21h30 - Red Bull Bragantino x Talleres

11/05 - terça-feira - 21h30 - Red Bull Bragantino x Emelec

18/05 - terça-feira - 21h30 - Talleres x Red Bull Bragantino

25/05 - terça-feira - 21h30 - Deportes Tolima x Red Bull Bragantino

Grupo H - Grêmio (E2 - caso seja eliminado pelo Independiente del Valle)

22/04 - quinta-feira - 19h15 - E2 x La Equidad

29/04 - quinta-feira - 21h30 - Lanús x E2

06/05 - quinta-feira - 19h15 - E2 x Arágua

13/05 - quinta-feira - 19h15 - E2 x Lanús

20/05 - quinta-feira - 21h30 - Arágua x E2

27/05 - quinta-feira - 21h30 - La Equidad x E2