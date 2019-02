Veja fotos das obras do Morumbi às vésperas de São Paulo x Talleres

O São Paulo tentará utilizar de tudo para reverter a vantagem do Talleres e se classificar na Libertadores, na próxima quarta-feira, inclusive a mística do Morumbi. Fechado desde a última partida do time como mandante no Brasileirão de 2018, o estádio vem passando por reformas que envolvem principalmente a ampliação dos vestiários e a construção de um novo túnel de acesso ao gramado.

O Estado visitou o local na última quinta-feira e constatou que ainda há muito a ser feito. De todas as intervenções, a única que deverá estar pronta até o dia do jogo é a que aumentou de 120 m² para 210 m² o tamanho dos vestiários. Já o novo túnel, que demandou a retirada de mais de 1.000 metros cúbicos de terra, está previsto para ser concluído no início de março. Ainda há mais duas obras a serem feitas, de acordo com o divulgado em setembro passado: troca dos refletores (fim de março) e instalação de dois telões (fim de abril).

Confira algumas imagens das obras no Morumbi: