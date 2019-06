Veja mudanças dos clubes brasileiros durante a parada para a Copa América

Os clubes brasileiros têm passado por mudanças durante a pausa dos campeonatos para a disputa da Copa América. Neste período, as equipes se reforçaram para o segundo semestre e também perderam jogadores, e o Estadão faz um balanço destas reformulações.

A maioria dos times voltou aos trabalhos na última segunda-feira. O próximo compromisso oficial será no dia 10 de julho, quando as equipes iniciam as quartas de final da Copa do Brasil. Já o Brasileirão será retomado no dia 13 de julho, com a disputa da décima rodada.

VEJA ABAIXO O QUE MUDOU NOS CLUBES ATÉ AGORA:

Corinthians:

O temor do Corinthians de perder jogadores nesta janela de transferências não se concretizou. Pelo contrário: a equipe está perto de se reforçar. O zagueiro Gil tem acordo apalavrado com o clube e deve ser anunciado nos próximos dias. Ele acertou a rescisão de contrato com o Shandong Luneng (CHN) e até chegou a ter foto postada pelo perfil do clube alvinegro no Twitter.

Em relação às saídas, o Corinthians emprestou o volante Richard ao Vasco e viu o atacante paraguaio Sergio Diaz encaminhar a ida para o Cerro Porteño (PAR). Outro atacante paraguaio, Romero fará sua despedida do clube ao final do seu vínculo, em 14 de julho. Ele já não vinha sendo utilizado desde o início desta temporada, após ter recusado proposta de renovação.

Palmeiras:

Um dos principais reforços desta janela de transferências é do Palmeiras. Após perder em maio Ricardo Goulart, que voltou ao Guangzhou Evergrande (CHN), o clube alviverde acertou a contratação do meio-campista Ramires.

Aos 32 anos, Ramires estava livre no mercado depois de rescindir contrato com o Jiangsu Suning (CHN). Além de passagens por Cruzeiro, Benfica e Chelsea, o jogador defendeu a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2010 e de 2014.

Santos:

A equipe da Baixada perdeu dois jogadores que poderiam ser considerados titulares: o atacante Rodrygo, que já estava vendido ao Real Madrid (ESP), e o volante Jean Lucas, vendido pelo Flamengo ao Lyon (FRA).

A saída de Rodrygo era esperada, mas a venda de Jean Lucas pegou o Santos de surpresa. O volante estava emprestado pelo Flamengo, e o clube paulista nada pôde fazer. Com isso, o Santos está no mercado em busca de reposição para o meio de campo.

São Paulo:

Talvez seja o clube com maior reformulação durante a pausa dos campeonatos. O lateral-direito Bruno Peres, o volante Jucilei e o meia Nenê foram liberados dos treinos e procuram outros times interessados, e o atacante Biro Biro rescindiu seu contrato.

O São Paulo ainda pode ter outra saída: o zagueiro Arboleda, que disputou a Copa América com o Equador, disse ter "muitas possibilidades" de se transferir para a Europa. O clube tricolor aguarda propostas pelo defensor.

Além das saídas, o São Paulo deve contratar ao menos dois reforços: um centroavante e um lateral-direito. Como vive momento financeiro delicado e chegou a atrasar pagamentos a jogadores do elenco, o clube adota cautela nas negociações.

Botafogo:

O clube alvinegro não está muito ativo no mercado nesta janela de transferências: demonstrou interesse no atacante Biro Biro, que deixou o São Paulo, e no meia Marlone, do Goiás, mas ainda não concretizou as negociações.

Até agora, o Botafogo anunciou o atacante Victor Rangel. Ele estava regularizado desde o dia 7 de junho, mas não foi relacionado para as últimas partidas antes da pausa para a Copa América.

Flamengo:

Outro clube que contratou um reforço de peso: o lateral-direito Rafinha, que estava no Bayern de Munique (ALE). Ele tem 33 anos e passou as últimas 14 temporadas no futebol europeu.

O Flamengo também mudou de técnico. Após a saída de Abel Braga, o clube contratou o português Jorge Jesus. O treinador teve boas passagens por Benfica e Sporting em seu país.

A pedido de Jesus, o Flamengo busca mais um centroavante no mercado e fez proposta por Pedro, do Fluminense. A negociação é considerada difícil e está em andamento.

Fluminense:

Além da situação de Pedro, o clube está atento no mercado em busca de um goleiro. Isso porque Rodolfo foi pego em exame antidoping com suspeita de uso de cocaína, caso que normalmente tem punição de dois anos. O nome do goleiro Walter, do Corinthians, é discutido entre a diretoria tricolor.

O Fluminense enfrenta problemas financeiros e ainda não se reforçou nesta parada. O clube também analisa zagueiros no mercado.

Vasco:

Até agora, o clube carioca anunciou a chegada de Richard, emprestado pelo Corinthians. O Vasco negocia a contratação do atacante Juan Anangonó, que tem contrato com a LDU apenas até o fim deste mês. Porém, o equatoriano de 30 anos também interessa a clubes chinenses.

Sobre possíveis saídas, o meia Dudu pode deixar o Vasco por empréstimo. O jogador de 20 anos perdeu espaço no decorrer do Campeonato Carioca e aguarda proposta oficial.

Grêmio:

O clube tricolor gaúcho também está tímido no mercado até agora e tem como reforço o zagueiro David Braz, em negociação que já havia sido fechada no fim de maio. O Grêmio ainda aguarda para ver se perderá algum jogador e buscar reposição.

O meia Montoya tem negociações com o Racing (ARG) e deve deixar o clube. Há ainda o temor de chegar proposta por Everton Cebolinha, destaque da seleção brasileira na Copa América.

Internacional:

O clube busca equilibrar as finanças e até agora só perdeu jogadores. O lateral-esquerdo Iago foi vendido ao Augsburg (ALE), e o meia Camilo teve contrato rescindido. A diretoria diz estar atenta ao mercado, mas ainda não fechou com algum reforço.

Atlético-MG:

O Atlético-MG apresentou dois reforços: o lateral-esquerdo Lucas Hernández, ex-Peñarol (URU), e o volante Ramón Martínez, ex-Guaraní (PAR). O clube ainda acertou com o atacante Bruno Silva, da Chapecoense, mas o jogador iniciará na equipe sub-20.

Cruzeiro:

O volante Lucas Silva estava cedido pelo Real Madrid (ESP) e não teve o empréstimo renovado. O clube ainda não se reforçou e conta com jovens integrados ao elenco profissional, como o lateral-direito Weverton, que ficou conhecido por dar uma caneta em Neymar durante treino da seleção brasileira.