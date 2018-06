Veja do que precisam as seleções para se classificar às oitavas da Copa do Mundo

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começou na segunda-feira com algumas seleções já garantidas nas oitavas de final e outras eliminadas. Entre as grandes potências que iniciaram a terceira rodada ainda em busca da vaga estão Brasil e Alemanha. Veja a situação de cada um dos grupos e o que precisa acontecer para as seleções se classificarem.

Já existem dois jogos das oitavas de final com as duas seleções definidas. Líder do Grupo A, o Uruguai enfrenta Portugal, segundo do grupo B. E a Espanha, líder do grupo B, enfrenta a Rússia, segunda do grupo A.

Os critérios de desempate caso duas ou mais seleções fiquem com a mesma pontuação são: Saldo de gols,

Total de gols marcados, pontos conquistados nos jogos entre os times empatados, saldo de gols nos jogos entre os times empatados, gols marcados nos jogos entre os times empatados, fair play (número de cartões) e sorteio.

O critério Fair Play terá uma pontuação para cartões amarelos e vermelhos e a forma com que foram recebidos. Amarelo, -1; dois amarelos e consequentemente o vermelho, -3; vermelho direto, -4 e vermelho direto para quem já tinha amarelo -5.

GRUPO A (Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita)

Uruguai derrotou a Rússia por 3 a 0 e se classificou como primeiro colocado do grupo. Os anfitriões ficaram em segundo lugar, enquanto Egito e Arábia Saudita foram eliminados.

GRUPO B (Portugal, Espanha, Marrocos e Irã)

A Espanha terminou como líder do grupo, após empatar por 2 a 2 com o Marrocos e ficar à frente de Portugal pelo número de gols marcados (6 x 5). Os portugueses garantiram a classificação no sufoco, ao empatar por 1 a 1 com os iranianos, e levarem pressão nos minutos finais. O Marrocos ficou como lanterna do grupo, com apenas um ponto marcado e o Irã acabou em terceiro, com três.

GRUPO C (França, Dinamarca, Peru e Austrália)

Classificada com uma rodada de antecedência, a França ficou na liderança com sete pontos, seguida pela Dinamarca, que fez cinco pontos e se classificou para às oitavas. O Peru ficou em terceiro lugar, com três pontos, após derrotar a Austrália por 2 a 0. Os australianos terminaram com apenas um ponto.

GRUPO D (Argentina, Nigéria, Islândia e Croácia)

A Argentina conseguiu uma histórica vitória por 2 a 1 sobre a Nigéria, resultado que garantiu a equipe sul-americana nas oitavas de final graças a derrota da Islândia pelo mesmo resultado para a Croácia, que já estava classificada.

GRUPO E (Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica)

Brasil se classifica com vitória ou empate. Se perder, torce para a Costa Rica derrotar a Suíça. Para se classificar em primeiro, o time de Tite precisa fazer um resultado melhor ou igual a Suíça, contando saldo de gols e gols marcados na partida. Por exemplo, se o Brasil ganhar de 2 x 0, a Suíça não pode ganhar por mais de dois gols de diferença.

A Suíça se classifica se vencer ou empatar com a Costa Rica. E até se perder, caso o Brasil derrote a Sérvia. Caso os sérvios empatem com os brasileiros, a definição irá para os critérios de desempate. A Costa Rica está eliminada.

GRUPO F (Alemanha, Suécia, México e Coreia do Sul)

É o grupo mais embolado da Copa. Existe a possibilidade de ter um empate triplo entre México, Alemanha e Suécia. A situação do México é a mais tranquila, pois precisa apenas de um empate contra a Suécia para se classificar. Se perder, os mexicanos também podem avançar caso a Alemanha não derrote a Coreia do Sul.

A Alemanha precisa vencer a Coreia do Sul e torcer para a Suécia não bater o México. Se os suecos vencerem, a definição vai para os critérios de desempate. Se os dois jogos terminarem com empate, México passa em primeiro e o segundo lugar ficar entre Alemanha e Suécia. Avança quem tiver marcado mais gols, já que no momento ambas equipes estão empatados com dois gols cada.

Para se classificar, a Coreia precisa derrotar a Alemanha, torcer pela vitória do México e ainda superar a Suécia no saldo de gols. Existe ainda a possibilidade de um empate triplo. Se a Alemanha vencer a Coreia e a Suécia derrotar o México, a decisão será nos critérios de desempate entre México, Alemanha e Suécia.

Há ainda a possibilidade de ocorrer um empate triplo pelo segundo lugar. Se a Coreia derrota a Alemanha e o México supera a Suécia, coreanos, suecos e alemães ficarão com três pontos.

GRUPO G (Bélgica, Inglaterra, Panamá e Tunísia)

Bélgica e Inglaterra se enfrentam na busca pelo primeiro lugar do grupo, já que ambos estão classificados. No momento, belgas e ingleses estão empatados em saldo de gols e gols marcados. A Inglaterra tem dois amarelos e a Bélgica três. Se até nisso empatarem, a definição será em sorteio. Panamá e Tunísia estão eliminados.

GRUPO H (Japão, Senegal, Colômbia e Polônia)

O Japão só é eliminado se perder para a Polônia e se Senegal também for derrotado pela Colômbia. Aí a definição entre japoneses e senegaleses seria nos critérios de desempate. A Colômbia precisa vencer Senegal. Se empatar, torce para o Japão perder para a Polônia e a definição ficaria nos critérios de desempate. Já Senegal precisa pelo menos empatar. Se perder, avança caso o Japão seja derrotado por uma diferença de gols maior do que a derrota senegalesa.