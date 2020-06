Veja onde assistir a reprise dos títulos de São Paulo e Palmeiras, campeões paulistas de 92 e 93

Três jogos decisivos de São Paulo e Palmeiras, para as conquistas do Campeonato Paulista de 1992 e 1993, respectivamente, serão retransmitidos na faixa "Recordar é Viver", do SporTV.

As primeiras partidas a serem televisionadas serão do Palmeiras e acontecerão na próxima segunda-feira (08), a partir das 16 horas (de Brasília). Na mesma semana, entretanto, na quinta-feira (11), será dado o início à reprise dos confrontos finais do São Paulo no Paulistão de 92, também às 16 horas.

A conquista do Palmeiras quebrou um jejum de 16 anos sem títulos. Será retransmitida a vitória diante da Portuguesa, por 2 a 1, com gols de Evair e Edílson, e os dois confrontos finais diante do arquirrival Corinthians.

Diferente do Palmeiras, o São Paulo era o favorito para a conquista Campeonato Paulista, feito que já havia sido realizado no ano anterior. Serão reprisados três clássicos do tricolor, comandado, na época, por Telê Santana. São eles: a goleada diante do Corinthians, por 3 a 0, e as duas partidas finais contra o Palmeiras, com direito a três gols de Raí no primeiro embate.

Veja a programação completa:

Segunda-feira (08) - Palmeiras - Campeão Paulista de 1993

Palmeiras 2 x 1 Portuguesa - Primeira fase

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - 1º jogo da final

Palmeiras 3 x 0 Corinthians (1 x 0 na prorrogação) - 2º jogo da final

Quinta-feira (11) - São Paulo - Campeão Paulista de 1992

São Paulo 3 x 0 Corinthians - Primeira fase

Palmeiras 2 x 4 São Paulo - 1º jogo da final

São Paulo 2 x 1 Palmeiras - 2º jogo da final