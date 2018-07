Veja os gols do fim de semana de algumas das principais partidas

O fim de semana foi movimentado no futebol, com gols importantes e bonitos, como os de Dudu e Robinho na vitória de 2 a 0 do Pameiras sobre o São Paulo, no Pacaembu. O jogo ocorreu às 11 horas em função das manifestações contra o governo da presidente Dilma Rousseff em São Paulo. A derrota do tricolor aumentou seu tabu sem ganhar do adversário. Já são sete anos.

Quem também somou três pontos no Estadual foi o Corinthians, com 3 a 0 diante do Botafogo, em Ribeirão Preto. Se fosse perdeu os gols e melhores momentos, veja aqui o que aconteceu nas partidas.

CORINTHIANS 3 X 0 BOTAFOGO-SP

SÃO PAULO 0 X 2 PALMEIRAS

SANTOS 1 X 0 ÁGUA SANTA

VASCO 2 X 0 BANGU

INTER 1 X SÃO 1 PAULO-RS