Veja os gols do Santos contra o Bragantino: 5 a 0

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira pode-se dizer satisfeito com as atuações do Santos neste Paulistão. O treinador tem arrumado o time de modo a fazer com que ele derruba seus adversários sem grandes dificuldades. Foi o que aconteceu na partida desta quinta, na Vila, contra o Bragantino. Sem tomar conhecimento do adversário, o Santos ganhou de 5 a 0, com gols de Cícero, Gabriel. Geuvânio (duas vezes) e Damião. A tevê do Santos gravou tudo.