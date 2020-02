Veja ordem dos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro 2020

Com a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro definida, o Corinthians estreia na competição jogando contra o Atlético-GO, na Arena Corinthians. O duelo deve acontecer entre 2 e 4 de maio, data-base para a primeira rodada do torneio. Já na última partida, a equipe alvinegra encara o Internacional, no estádio Beira-Rio. O primeiro clássico acontecerá na sexta rodada, com o São Paulo.

Veja os jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2020