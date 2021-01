Veja os melhores memes da vitória do Palmeiras sobre o Santos na final da Libertadores

O Palmeiras venceu a final da Libertadores contra o Santos com uma grande dose de sofrimento: foi aos 53 do segundo tempo que o atacante Breno Lopes subiu para marcar o único gol da partida no Maracanã, garantindo o título continental para os alviverdes. E, como não poderia deixar de ser, muitos memes tomaram conta das redes sociais.

A maioria das postagens relembrou o passado de alguns jogadores do Palmeiras, a confusão criada pelo técnico Cuca em não querer devolver a bola para um lateral logo antes do gol alviverde, e a relação do alviverde com a patrocinadora Crefisa. Confira.

E ainda teve um vice no Brasileiro... pic.twitter.com/UrI4jV1lbZ — De Sola (@desolaoficial) January 30, 2021

OFICIAL! Palmeiras testou POSITIVO para pai do Santos! pic.twitter.com/F1LvGtvScr — De Sola (@desolaoficial) January 30, 2021

Olha o clima de enterro na sede da Torcida Jovem pic.twitter.com/996MlaMxqz — Pépe do #BBB21 (@pewdiepep) January 30, 2021

Início de um sonho/ deu tudo certo A FAVELA VENCEU! pic.twitter.com/B4skDPKFAr — PES MIL GRAU (@Pesgrau) January 30, 2021

O Santos vinha tão bem, até encontrar o Palmeiras... pic.twitter.com/HoGCrxHEno — De Sola (@desolaoficial) January 30, 2021

pic.twitter.com/6NeqtVmZDF — Matheus com M de chinelo (@Matheus04737980) January 30, 2021

Palmeiras e Santos fazendo uma grande final de Libertadores... pic.twitter.com/Q07GIO13BX — De Sola (@desolaoficial) January 30, 2021

pic.twitter.com/8pkKoPy7f5 — momentos antes da desgraça acontecer futebol (@desgraca_futeb) January 30, 2021

A AMÉRICA É SUA MOLEQUE pic.twitter.com/ppZtb7GCmm — #MILGR4U2021 ™ (@parmeramilgrau) January 30, 2021

Reza a lenda na América do Sul, principalmente na Argentina, que não se deve tocar na taça da Libertadores antes de a bola rolar porque dá ruim... Marinho tocou. pic.twitter.com/oOG1ybY60W — Vessoni (@Vessoni) January 30, 2021

SALVEI MEU RIVAL DO REBAIXAMENTO E OLHA NO QUE DEU https://t.co/4DrF0X2UoI — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) January 30, 2021

Patrick de Paula VIDEOMAKER pic.twitter.com/HSgxshfd45 — Alef de Lima (@limaalef) January 30, 2021

O início de um sonho / Deu tudo certo pic.twitter.com/yTqUqj8eFH — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) January 30, 2021

E O CABULOSO TÁ COMO? pic.twitter.com/AoHZWokfev — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) January 30, 2021

ESSA NARRAÇÃO CABE EM TUDO NÃO TEM CONDIÇÕES @everaldomarques pic.twitter.com/ZdeW4ln5dS — NFL da Zueira #NFLemCasa (@enefeudazueira) January 30, 2021

Como ser campeão da Libertadores Contrate vários jogadores Traga um técnico medalhão Deixe o time jogar mal Demita o técnico medalhão Vá até Portugal e traga um técnico desconhecido aqui no Brasil NÃO TEM ERRO! — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) January 30, 2021

Até a Juliette foi campeã da Libertadores e o Projota não pic.twitter.com/TF8QxXo47E — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) January 30, 2021

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para o Mundial de Clubes, onde enfrentará Tigres do México ou Hyundai Ulsan da Coreia do Sul na semifinal no próximo domingo. Antes, porém, o time enfrenta o Botafogo na terça pelo Campeonato Brasileiro.