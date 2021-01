Veja os palpites dos jornalistas esportivos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos

A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, no Maracanã, mobiliza e divide a imprensa esportiva brasileira. O Estadão ouviu jornalistas de diversos veículos de comunicação para saber os palpites para a decisão de sábado.

A avaliação predominante é de um duelo bastante equilibrado. Alguns, inclusive, apontam que o novo campeão continental só sairá depois das cobranças por pênaltis. Confira a opinião dos especialistas:

André Plihal, apresentador dos canais ESPN

Palmeiras 2 x 1 Santos

Acho o jogo extremamente equilibrado, e não consigo imaginar uma partida sem gols. Por ter mais opções no banco, apostaria - sem grande convicção - na vitória do Palmeiras no segundo tempo.

Celso Cardoso, narrador e apresentador da TV Gazeta

Palmeiras 1 x 1 Santos

Acredito em título do Santos, embora entenda que o Palmeiras tem um elenco mais qualificado. O Peixe chega à final mais leve, ciente de que foi longe demais considerando todos os percalços da temporada. Além do mais tem dois jogadores com capacidade extraordinária de desequilibrar: Marinho e Soteldo. O Palmeiras chega com o peso da obrigação por tudo o que foi investido e da obsessão do tal Mundial, calcanhar de Aquiles do palmeirense. Meu palpite: empate no tempo regulamentar e vitória do Santos nos pênaltis.

Mauro Cezar Pereira, colunista do Estadão

Palmeiras 1 x 1 Santos

É uma final equilibrada, sem favorito.

Gustavo Zupak, apresentador e comentarista na rádio CBN e comentarista na ESPN

Palmeiras 1 x 2 Santos

Palpite sem tanta convicção assim. Jogo extremamente equilibrado, com muita tensão envolvida e que pode ser definido na capacidade individual de seus protagonistas. Marinho vem de uma temporada incrível e se beneficia muitas vezes de começos muito fortes do Santos. Se essa estratégia for aplicada, ele pode carregar o time para o tetracampeonato.

Fernando Fernandes, repórter da TV Bandeirantes

Palmeiras 2 x 3 Santos

Foram duas campanhas sensacionais na Libertadores, com seus dramas, alegrias e superações. O Palmeiras finalmente justificou as apostas em anos anteriores. O Santos foi o que ninguém esperava. São times com características diferentes. O Santos desequilibra com o Marinho e Soteldo, que podem resolver o jogo, como já fizeram inúmeras vezes. Estão iluminados. O Palmeiras tem um grande valor, mas ainda não convenceu. Entre a incerteza e o brilho, fico com o Santos.

Marcela Rafael, apresentadora dos canais ESPN

Palmeiras 0 x 1 Santos

90 minutos para decidir um campeonato é complicado e não gosto da ideia de final com jogo único. Mas, acredito no Santos. Menos pelo futebol apresentado, que acho imprevisível demais de analisar na comparação com o Palmeiras. Mas, mais pelas dificuldades que o Peixe já superou e acho que nada para o Santos.

Fernando Fontana, apresentador e narrador da Rede TV!

Palmeiras 2 x 1 Santos

O time alviverde tem um elenco mais experiente e de melhor qualidade do que o Santos. Tudo bem que, por ser um jogo só, quem não é favorito pode vencer, mas acho que o clube alviverde leva a vantagem.

André Henning, narrador do TNT Sports

Palmeiras 2 x 2 Santos

Acho um jogo muito equilibrado. Na teoria, o Palmeiras leva vantagem, mas acho que o Santos vai dar trabalho e consegue levar para a prorrogação. Meu palpite é de que o Palmeiras fica com o título, mas só depois de um empate no tempo normal.

Paulo Calçade, comentarista dos canais ESPN

Palmeiras 2 x 2 Santos

Vou naquele palpite clássico para situações como essa.

Pedro Ivo Almeida, comentarista dos canais ESPN

Palmeiras 1 x 2 Santos

Em jogo truncado e tenso, quase que um duelo de xadrez entre os técnicos, aposto em quem tem no time um valor individual mais decisivo.

Vitor Guedes, colunista do jornal Agora e comentarista do Bandsports​

Palmeiras 2 x 1 Santos

O Santos surpreendeu LDU e Grêmio, ambos com autoridade, e, pois, não pode ser considerado zebra, mas o Palmeiras, finalista também da Copa do Brasil e que faz uma campanha superior à alvinegra praiana também no Brasileiro, tem mais time, elenco e variações e, caso vá aos pênaltis, tem ainda o trunfo extra de Weverton.