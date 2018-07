Veja os troféus que serão entregues para destaques da Copa das Confederações

SÃO PAULO - No final da noite de sábado, foram divulgadas as imagens dos troféus que serão entregues para os destaques individuais da Copa das Confederações. Os três principais goleadores da competição, o melhor goleiro e os três melhores jogadores, eleitos por jornalistas, vão ser premiados.

Fernando Torres (Espanha), com cinco gols, Abel Hernández (Uruguai) ,que fez quatro tentos contra o Taiti, e Neymar (Brasil), com três gols, junto com outros quatro atacantes, disputam a artilharia do torneio. Para a definição do Bola de Ouro, seis jogadores estão na briga: Neymar e Paulinho (Brasil), Iniesta e Sérgio Ramos (Espanha), Pirlo (Itália) e Luiz Suárez (Uruguai).