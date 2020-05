Veja por onde andam os jogadores do Corinthians campeão mundial em 2012

Há pouco mais de sete anos, Corinthians e Chelsea protagonizaram a final do Mundial de Clubes de 2012, no Japão. Sob os comandos do técnico Tite, os brasileiros sagraram-se campeões do mundo pela segunda vez, após uma bela jogada que culminou no gol de cabeça do até então novato Paolo Guerrero. Desta vez a conquista teve um gostinho a mais, já que os alvinegros haviam acabado de conquistar o título inédito da Libertadores da América.

A decisão será retransmitida pela TV Globo no próximo domingo (17), às 16 horas (de Brasília) e para refrescar a memória dos torcedores, o Estado destaca por onde andam os jogadores que fizeram parte do time do Corinthians na histórica conquista e também os titulares do Chelsea. Maioria segue em atividade.

CORINTHIANS

Goleiros

Cássio - em atividade - 32 anos - Continua defendendo a camisa alvinegra, com contrato válido até dezembro de 2022.

Júlio César - em atividade - 35 anos - Defende a camisa do RB Bragantino, com contrato válido até junho de dezembro de 2020.

Danilo Fernandes - em atividade - 32 anos - Defende a camisa do Internacional, com contrato válido até dezembro de 2021.

Laterais

Alessandro - aposentado - 41 anos - Foi gestor de futebol do clube por quatro temporadas após sua aposentadoria, mas deixou o cargo no início de 2019, para a realização de um curso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre gestão e governança.

Fábio Santos - em atividade - 34 anos - Defende a camisa do Atlético-MG, com contrato válido até o final de 2020.

Guilherme Andrade - em atividade - 31 anos - Defende a camisa do Barretos-SP, com contrato válido até maio de 2020.

Zagueiros

Chicão - aposentado - 38 anos - Realizou o curso da CBF que lhe garante licença “B” para treinar categorias de base.

Paulo André - aposentado - 36 anos - Diretor de futebol do Athletico-PR e protagonista da mais recente polêmica que envolve seu ex-clube. Nos últimos dias foi noticiado que o dirigente ganhou uma ação que pede o pagamento de valores referentes a adicionais noturnos e atividades realizadas durante domingos e feriados. Ele receberá R$ 750 mil do clube alvinegro.

Wallace Reis - em atividade - 32 anos - Defende a camisa do Göztepe, da Turquia, com contrato válido até junho de 2020.

Anderson Polga - aposentado - 41 anos - Trabalha no setor de marketing da Berwanger Soluções, que fornece materiais para o içamento de cargas.

Felipe - em atividade - 30 anos - Defende a camisa do Atlético de Madrid, da Espanha, com contrato válido até junho de 2022.

Volantes

Ralf - em atividade - 35 anos - Rescindiu contrato com o Corinthians em janeiro de 2020 e atualmente encontra-se sem clube.

Paulinho - em atividade - 31 anos - Defende a camisa do clube chinês Guangzhou Evergrande, com contrato válido até dezembro de 2023.

Willian Arão - em atividade - 27 anos - Atua pelo Flamengo, com contrato válido até dezembro de 2023.

Edenilson - em atividade - 30 anos - Joga pelo Internacional, com contrato válido até dezembro de 2022.

Meias

Danilo - em atividade - 40 anos - Seu último vínculo foi com Vila Nova-GO, mas atualmente se encontra sem clube.

Douglas - em atividade - 38 anos - Anunciou, em março de 2020, que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Brasiliense.

Giovanni - em atividade - 26 anos - Defende a camisa do Coritiba, com contrato válido até dezembro de 2020.

Atacantes

Jorge Henrique - em atividade - 38 anos - Joga no Náutico. Acertou renovação, porém, sem oficialização, portanto, o período de seu vínculo com a equipe não foi divulgado.

Emerson Sheik - aposentado - 41 anos - Foi coordenador técnico do Corinthians, mas deixou o cargo no final de 2019 por conta de um processo de reestruturação da equipe. Encontra-se sem vínculo com outros clubes.

Paolo Guerrero - em atividade - 36 anos - Atua pelo Internacional, com contrato válido até dezembro de 2021.

Martínez - em atividade - 34 anos - Defende o Almagro, clube da segunda divisão argentina.

Romarinho - em atividade - 29 anos - Joga no Al Ittihad, ao lado do ex-treinador do Corinthians Fábio Carille, na Arábia Saudita.

CHELSEA

Petr Cech - aposentado - 37 anos - Diretor técnico e consultor de desempenho do Chelsea

Branislav Ivanovic - em atividade - 36 anos - Defende a camisa do Zenit, da Rússia, com contrato válido até junho de 2020.

David Luís - em atividade - 33 anos - Joga no Arsenal, da Inglaterra, com contrato válido até junho de 2021.

Gary Cahill - em atividade - 34 anos - Atua no Crystal Palace, da Inglaterra, com contrato válido até junho de 2021.

Ashley Cole - aposentado - 39 anos - Treinador da equipe sub-15 do Chelsea.

Frank Lampard - aposentado - 41 anos - Treinador do Chelsea.

Ramires - em atividade - 33 anos - Defende a camisa do Palmeiras, com contrato válido até junho de 2023.

Eden Hazard - em atividade - 29 anos - Está no Real Madrid, da Espanha, com contrato válido até junho de 2024.

Juan Mata - em atividade - 32 anos - Joga pelo Manchester United, da Inglaterra, com contrato válido até junho de 2021.

Victor Moses - em atividade - 29 anos - Atua na Inter de Milão, da Itália, com contrato válido até junho de 2020.

Fernando Torres - aposentado - 36 anos - Não anunciou novos planos desde sua retirada dos gramados em junho de 2019.