Veja quem pode substituir Rodriguinho no Corinthians e vote em sua opção preferida

A negociação de Rodriguinho para o Pyramids, do Egito, abriu um espaço no meio de campo do Corinthians em que o técnico Osmar Loss precisará quebrar a cabeça, já que não tem um jogador no elenco com as mesmas características do meia. Porém, ele conta com pelo menos quatro opções para preencher a lacuna.

A definição da equipe que enfrenta o Cruzeiro vai acontecer no treinamento que será realizado na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Além da ausência de Rodriguinho, Loss ainda precisará definir substitutos para Renê Júnior e Pedro Henrique, já que ambos se machucaram. Douglas, recém-contratado do Fluminense, é o mais votado para entrar como volante, enquanto Léo Santos deve ficar com a lacuna na zaga. No meio, veja os prós e contras dos quatro mais fortes candidatos.

Jadson

É o atleta mais experiente e o favorito a ficar com a vaga. Ele deixou a equipe por um problema físico e esse é justamente o motivo que joga contra ele. O jogador não consegue ter uma sequência de jogos e o Corinthians terá, pelo menos até setembro, sempre dois jogos por semana.

Mateus Vital

Foi o único nome citado por Osmar Loss, após o clássico com o São Paulo, sobre os possíveis substitutos de Rodriguinho no Corinthians. "Tem o Mateus Vital, que joga ali", disse o treinador corintiano. O jovem meia chegou do Vasco com a ideia de ser o reserva de Rodriguinho, mas acabou ganhando destaque em outros setores do time.

Marquinhos Gabriel

Joga mais pelas pontas, tem sido criticado pelos torcedores, mas parece ser um dos homens de confiança de Loss. Ele pode ser uma opção caso o treinador decida armar uma formação mais ofensiva.

Pedrinho

O preferido dos torcedores, também joga mais pelas pontas e Loss já disse que o vê como concorrente de Romero pelo lado direito. O treinador já deu a entender que não pretende escalá-lo mais centralizado, como jogava Rodriguinho, mas pode mudar de ideia.

Outras opções

Se resolver surpreender, o treinador conta ainda com Danilo, Emerson Sheik e Rodrigo Figueiredo como opções, mas dificilmente eles vão iniciar a partida. Uma terceira possibilidade seria colocar mais um volante, que pode ser Paulo Roberto ou Douglas. O problema, porém, é que Renê Júnior sofreu uma grave lesão no joelho e só volta aos gramados no ano que vem.