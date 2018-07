Veja quais mudanças Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo já fizeram para 2018

Faltando menos de um mês para o início do Campeonato Paulista, os clubes de São Paulo correm contra o tempo para conseguir fazer todos os ajustes necessários para fazer bonito em 2018. Até o momento, foram poucas alterações e a expectativa é que mais alterações aconteçam no início do ano que vem. O Corinthians é quem menos mexeu no elenco por enquanto. Já o Palmeiras é quem fez mais mudanças e Santos e São Paulo os que menos possuem caras novas.

De alterações confirmadas, o Corinthians tem seis alterações. Deixaram o elenco Pablo, Guilherme Arana, Jô e Marciel. Desses, o jogador que, na teoria, deverá fazer menos falta é Marciel, que vai por empréstimo para a Ponte Preta, após ter sido pouco aproveitado neste ano por Fábio Carille.

Já Pablo aguarda para saber seu futuro. Ele tem contrato com o Bordeaux, mas o clube francês pretende fazer negócio com ele. Sem acordo para renovar com o Corinthians, o defensor chegou a ser comentado no Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras, mas por enquanto ainda não acertou com nenhum clube. Já Guilherme Arana foi para o Sevilla, da Espanha, e Jô está de malas prontas para defender o Nagoya Grampus, do Japão.

Por outro lado, Carille sabe que terá pelo menos duas caras novas no elenco. O volante Renê Júnior e o atacante Júnior Dutra. A tendência é que mais reforços cheguem em breve, mas até o momento, o Corinthians mais perdeu do que ganhou jogador.

No outro extremo, quem mais se mexeu foi o Palmeiras, com nove alterações no total. A principal delas foi no comando do time, que passará a ter Roger Machado como treinador. Chegaram ainda o goleiro Weverton (Atlético-PR), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo), o lateral-esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e o meia Lucas Lima (Santos).

E não vestirão a camisa alviverde em 2018 o goleiro Vinicius Silvestre, que vai para a Ponte Preta; o lateral-esquerdo Egídio, anunciado como reforço do Cruzeiro; e o volante Arouca e o atacante Erik. Ambos foram para o Atlético-MG por empréstimo.

O São Paulo conta com oito alterações, mas apenas duas caras novas e uma delas nem tão nova assim. Após se destacar no Brasileirão, emprestado para a Chapecoense, Reinaldo está de volta. Quem também defenderá o clube é o goleiro Jean, que estava no Bahia. Deixaram o clube, o atacante Léo Natel foi emprestado para o Fortaleza. Já Denis, Lugano, Denilson e Marcinho foram liberados.

Por fim, o Santos é quem aparece com menos novidades. O técnico Jair Ventura deve ser o técnico e, até o momento, o lateral Romário, do Ceará, é o único reforço. Mas já deixaram a Vila Belmiro os atacantes Ricardo Oliveira (Atlético-MG), Nilmar e Thiago Ribeiro, além dos meias Lucas Lima (Palmeiras) e Lucas Crispim, que disputará o Paulista pelo São Bento.