Saiba quais são os jogos e horários das oitavas de final da Copa do Mundo

As oitavas de final da Copa do Mundo estão sendo realizadas e algumas seleções de tradição já estão ficando pelo caminho. Os confrontos de mata-mata começaram no sábado, dia 30 de junho, e não há mais espaço para erros. Quem perder está eliminado do Mundial. O Brasil já fez a sua parte e passou pelo México, na segunda-feira. Confira os confrontos das oitavas e o chaveamento da Copa do Mundo.

França 4 x 3 Argentina

Sete gols, duas viradas, e muita emoção. O jogo entre França e Argentina pode ser facilmente escolhido como o melhor da Copa até aqui. A equipe europeia saiu na frente logo no início, com pênalti batido por Griezmann. A Argentina empatou com Di Maria, e em seguida virou com Mercado, logo no início do segundo tempo. Foi então que o time comandado por Didier Deschamps anotou três gols em 11 minutos e colocou números de 4 a 2 no marcador. Sergio Aguero chegou a descontar para os sul-americanos nos momentos finais, mas já não havia mais tempo para o empate. Os franceses vão enfrentar o Uruguai nas quartas de final.

Uruguai 2 x 1 Portugal

Com dois gols do atacante Edinson Cavani, o Uruguai bateu Portugal por 2 a 1 em Sochi. Foi um jogo em que a seleção portuguesa teve mais presença ofensiva, e a uruguaia, mais presença de espírito. Porque o Uruguai soube explorar bem os seus contragolpes e manteve durante todo o jogo a sua principal característica nesta Copa, a de fechar os espaços na defesa, impedindo os avanços de Cristiano Ronaldo. O Uruguai vai enfrentar a França nas quartas de final.

Espanha 1 (3) x 1 (4) Rússia - domingo, às 11h

Na Rússia, o santo de casa fez o seu primeiro milagre na Copa do Mundo de 2018. De forma incrível, a seleção anfitriã anulou quase todas as jogadas da Espanha, uma das equipes mais fortes do Mundial. Com uma dedicação tática invejável, uma disposição acima do comum, com uma energia positiva gigantesca das arquibancadas, a equipe segurou um empate em 1 a 1 com a campeã mundial de 2010 no tempo normal e na prorrogação. Na disputa dos pênaltis, o goleiro Igor Akinfeev pegou dois e a equipe segue na disputa pelo título. Nas quartas, os anfitriões vão pegar a Croácia.

Croácia 1 (3) x 1 (2) Dinamarca

Croácia e Dinamarca fizeram um duelo bastante equilibrado e a classificação croata só aconteceu nas cobranças de pênaltis em que os dois goleiros se destacaram, mas a seleção croata foi mais competente e pegará nas quartas de final a Rússia.

BRASIL 2 x 0 México

Após um primeiro tempo equilibrado, a seleção brasileira deslanchou e derrotou o México por 2 a 0 na segunda-feira, com gols de Neymar e Firmino e avançou para as quartas de final.

Bélgica x Japão - segunda-feira, às 15h

A vitória da Bélgica sobre a Costa Rica fez com que os belgas terminassem na primeira colocação, com nove pontos. Os resultados do time belga foram: 3 x 0 Panamá, 5 x 2 Tunísia e 1 x 0 Inglaterra. Embora tenha perdido para a Polônia na última rodada, o Japão avançou na segunda colocação, com quatro pontos, pelo número de cartões amarelos, em comparação a Senegal. Resultados japonenses: 2 x 1 Colômbia, 2 x 2 Senegal, 0 x 1 Polônia.

Suécia x Suíça - terça-feira, às 11h

Suécia avançou como líder do grupo F com seis pontos por ter melhor saldo que os mexicanos (três x -1), que também fizeram seis. Resultados: 1 x 0 Coreia do Sul, 1 x 2 Alemanha e 3 x 0 México. Suíça chegou às oitavas de final em segundo lugar, com cinco pontos, após tais resultados: 1 x 1 Brasil, 2 x 1 Sérvia e 2 x 2 Costa Rica.

Colômbia x Inglaterra - terça-feira, às 15h

A Colômbia derrotou Senegal por 1 a 0 na última rodada e assegurou a classificação para as oitavas do Mundial em primeiro, com seis pontos. Os resultados da seleção colombiana foram: 1 x 2 Japão, 3 x 0 Polônia e 1 x 0 Senegal. O adversário será a Inglaterra, que ficou em segundo no grupo G, com seis pontos. Resultados: 2 x 1 Tunísia, 6 x 1 Panamá e 0 x 1 Bélgica.

