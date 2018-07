Corinthians espera por Ponte ou São Paulo na semi do Paulista

A vitória do Corinthians sobre o Botafogo-SP por 1 a 0, neste domingo, na Arena Corinthians, fez com que a equipe alvinegra garantisse a vaga na semifinal do Campeonato Paulista, assim como Palmeiras e São Paulo. Agora, os classificados aguardam pela partida entre Santos e Ponte Preta, nesta segunda-feira, para saber quais serão os confrontos da próxima fase.

O Corinthians só pode enfrentar o São Paulo ou a Ponte Preta. O Palmeiras pode encarar Santos, São Paulo ou Ponte Preta. Dentre os clássicos, as únicas combinações que não são possíveis se dão entre Palmeiras x Corinthians, Santos x Corinthians e São Paulo x Santos. Como perdeu a primeira partida por 1 a 0, o Santos precisa vencer por mais de um gol para se classificar no tempo normal, sem disputa de pênaltis. Assim, os confrontos serão Palmeiras x Santos e Corinthians x São Paulo.

Se a Ponte Preta vencer nesta segunda-feira, os confrontos serão Palmeiras x São Paulo e Corinthians x Ponte Preta. Caso a equipe campineira empate, avança também e os jogos ficarão: Palmeiras x Ponte Preta e Corinthians x São Paulo. Por fim, se a Ponte Preta perder por um gol, mas ganhar nos pênaltis, as partidas ainda serão entre Palmeiras x Ponte Preta e Corinthians x São Paulo.