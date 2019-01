Veja quando e contra quem o Brasil vai jogar na Copa América 2019

Em sorteio realizado no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, a Conmebol definiu os três grupos da Copa América 2019, que será disputada no Brasil. A seleção brasileira ficou no Grupo A, ao lado de Bolívia, Venezuela e Peru.

O Brasil estreia na Copa América no dia 14 de junho, quando enfrenta a Bolívia, no Morumbi. No dia 18 de junho, o compromisso é contra a Venezuela. E a equipe comandada pelo técnico Tite se despede da primeira fase contra o Peru, dia 22 de junho, na Arena Corinthians.

Com a definição dos jogos do Brasil, a tendência é que aumente a procura por ingressos para a Copa América. O segundo lote de venda, que terá mais de 228 mil entradas, começa nesta sexta-feira, a partir das 12 (horário de Brasília). Os preços continuam variando entre R$ 60 e R$ 890. Veja mais informações aqui.

Grupos da Copa América 2019

Grupo A: Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru

Grupo B: Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar

Grupo C: Uruguai, Equador, Japão e Chile