Final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro será em Itaquera

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou um sorteio nesta quinta-feira para definir o mando da decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro e ficou definido que a final da Copa do Brasil será realizada na Arena Corinthians. O primeiro jogo acontece no Mineirão.

As partidas serão realizadas nos dias 10 e 17 de outubro. O vencedor da decisão estará classificado para a Copa Libertadores do ano que vem e ainda receberá da CBF R$ 50 milhões pelo título. O vice-campeão receberá R$ 20 milhões. Veja a tabela da Copa do Brasil.

O sorteio contou com a presença dos dois técnicos finalistas, Jair Ventura, do Corinthians, e Mano Menezes, do Cruzeiro. O treinador corintiano, inclusive, brincou com o adversário antes do sorteio. "Ele já tem duas, disputou quatro finais. Poderia deixar essa para mim", afirmou, ao SporTV.

O Cruzeiro é o atual campeão do torneio. No ano passado, com Mano como treinador, decidiu em casa contra o Flamengo. Após dois empates por 1 a 1 e 0 a 0, o time mineiro faturou o penta nos pênaltis. A outra conquista de Mano Menezes foi justamente pelo Corinthians em 2009, quando o time paulista chegou ao tricampeonato. Agora, nove anos depois, buscará o tetra.

A equipe mineira vem com uma campanha de 100% de aproveitamento fora de casa na atual edição na Copa do Brasil. O Cruzeiro, assim como o Corinthians, entrou nas oitavas de final, e até então havia definido todos os confrontos em casa.

Na semifinal, conquistou a vaga ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida em São Paulo. Na volta empatou por 1 a 1 no Mineirão em jogo que terminou com briga generalizada.

"Fizemos o resultado fora de casa, contrariando a lógica. Fomos competentes. Saímos na frente do primeiro jogo. Depois o Palmeiras empatou e pressionou no final, mas conseguimos nos segurar bem", disse Mano Menezes.

O Corinthians só não definiu em casa nas quartas de final contra a Chapecoense, sendo que no restante dos jogos também confirmou a classificação diante de seus torcedores. Contra o Flamengo, na semifinal, empatou sem gols no Maracanã e venceu por 2 a 1 na noite de quarta-feira em sua arena.

A decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro é inédita. E, além da conquista e de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, estará em jogo uma premiação milionária, de R$ 50 milhões, o campeão. O vice, por sua vez, receberá R$ 20 milhões dos cofres da CBF.

Dias da decisão da Copa do Brasil

10 e 17 de outubro

Onde serão os jogos da final da Copa do Brasil

Primeiro jogo, dia 10, será no Mineirão. Segundo jogo, dia 17, será na Arena Corinthians, onde será sabido o campeão da competição.