Veja quem são 23 convocados por Jardine para decisão do São Paulo

O técnico André Jardine divulgou a lista de 23 jogadores convocados para a missão de classificar o São Paulo na Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe recebe o Talleres-ARG, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta da segunda fase. Na ida, os argentinos ganharam em casa por 2 a 0, o que obriga os brasileiros a pelo menos devolverem o placar para levar o confronto aos pênaltis.

Recuperado de tendinite no joelho direito, o zagueiro Anderson Martins reforça a equipe após dois jogos, assim como o volante Jucilei, que não disputou a última partida, diante da Ponte Preta, por conta de desgaste muscular. O lateral-direito Bruno Peres e o atacante Pablo, poupados em Campinas, também voltam a ficar à disposição do treinador. Por fim, o volante Luan está convocado pela primeira vez no ano após ter defendido a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, no Chile.

O São Paulo terá dois desfalques: os meio-campistas Liziero (entorse no tornozelo direito) e Hudson (suspenso após o cartão vermelho no confronto de ida).

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean, Junior e Tiago Volpi.

Laterais: Bruno Peres, Léo e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo.

Volantes: Araruna, Jucilei, Luan e Willian Farias.

Meias: Everton, Hernanes e Nenê.

Atacantes: Antony, Biro Biro, Diego Souza, Gonzalo Carneiro, Helinho e Pablo.