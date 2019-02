Veja quem são os 25 atletas inscritos pelo São Paulo na Libertadores

O São Paulo divulgou nesta segunda-feira a lista com os 25 jogadores inscritos para disputar a Libertadores. O time estreia na segunda fase nesta quarta, diante do Talleres, da Argentina, às 21h30 (horário de Brasília). A relação poderá receber mais cinco nomes a partir da fase de grupos, caso os brasileiros se classifiquem. Para isso, além dos argentinos, terão de eliminar quem passar de Palestino-CHI x Independiente Medellín-COL.

Chamou a atenção a ausência do lateral-direito Igor Vinícius, um dos sete atletas contratados este ano pela diretoria para reforçar o elenco. O jovem jogador de 21 anos foi um dos destaques da equipe na vitória de domingo, sobre o São Bento, pelo Paulistão. Por outro lado, o meia-atacante Antony, recém-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, acabou inscrito.

O volante Luan, que está servindo a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, no Chile, também integra a relação e poderá reforçar o São Paulo no jogo de volta contra o Talleres, dia 13, no Morumbi, já que o Sul-Americano termina no domingo, dia 10.

Confira abaixo a lista com os 25 atletas inscritos:

1-Jean

2-Araruna

3-Bruno Alves

4-Anderson Martins

5-Arboleda

6-Reinaldo

7-Antony

8-Jucilei

9-Diego Souza

10-Nenê

11-Helinho

12-Pablo

13-Luan

14-Liziero

15-Hernanes

16-Léo

17-Willian Farias

18-Rodrigo

19-Gonzalo Carneiro

20-Bruno Peres

21-Biro Biro

22-Everton

23-Tiago Volpi

24-Júnior

25-Hudson