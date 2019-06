Veja seleções que podem enfrentar o Brasil nas quartas de final da Copa América

Após os resultados da terceira rodada do Grupo B da Copa América, a definição do rival da seleção brasileira nas quartas de final ficou adiada para esta segunda-feira. As partidas entre Chile e Uruguai, no Maracanã, e Equador e Japão, no Mineirão, válidas pelo Grupo C, vai definir os últimos classificados e também os melhores terceiros colocados, que também avançam.

Existem quatro possibilidades para o Brasil enfrentar na quinta-feira, em Porto Alegre: Equador, Japão, Paraguai e Uruguai. A Argentina, que venceu o Catar por 2 a 0, ficou fora do caminho do Brasil nesta fase e vai enfrentar a Venezuela. O time de Messi pode enfrentar o Brasil apenas na semifinal. Veja abaixo os possíveis rivais de Tite, que se classificou como líder do Grupo A:

Equador: precisa de uma vitória simples contra o Japão para garantir o 3º lugar do grupo e encarar o Brasil nas quartas de final;

Japão: está praticamente na mesma situação do Equador. Precisa de uma vitória simples contra o rival para garantir o 3º lugar do grupo e enfrentar a seleção brasileira.

Paraguai: em caso de empate entre Equador e Japão, o Paraguai enfrenta a seleção nas quartas por causa do saldo de gols.

Uruguai: existem chances remotas de o time de Everton Cebolinha enfrentar o ataque formado por Cavani e Suárez. Para isso acontecer, os uruguaios precisam perder para o Chile e o Japão tem de vencer o Equador tirando uma diferença de oito gols de saldo.