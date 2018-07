Vela faz três e garante vitória para a Real Sociedad

Em grande fase, o atacante Carlos Vela voltou a ser decisivo nesta sexta-feira. Na abertura da 13.ª rodada do Campeonato Espanhol, ele marcou os três gols da vitória da Real Sociedad, por 3 a 0, sobre o Elche. Nos últimos cinco jogos, pela equipe e pela seleção mexicana, fez seis gols.

A partida foi a primeira da Real Sociedad em casa, em San Sebastián, sob o comando do seu novo treinador, David Moyes (ex-Manchester United), que estreou com empate fora de casa contra o Deportivo La Coruña. Com o resultado, os bascos foram a 13 pontos e abriram três da zona de rebaixamento. O Elche segue com 10, na vice-lanterna.

O primeiro gol de Vela saiu logo aos 3 minutos, de cabeça. O mexicano faria o segundo ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos. Ele recebeu no mano a mano contra o goleiro, demorou para tentar o drible, mas ainda conseguiu espaço para chutar. Na segunda etapa, aos 8, recebeu de Carlos Martínez e bateu bonito, de bico, surpreendendo o marcador.