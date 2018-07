Vélez vence Libertad por 3 a 0 e encaminha classificação na Libertadores

BUENOS AIRES - O Vélez Sarsfield praticamente encaminhou nesta quinta-feira a sua classificação às semifinais da Copa Libertadores com uma vitória por 3 a 0 sobre o Libertad, em Buenos Aires. No jogo de volta, daqui a uma semana, pode perder por até dois gols de diferença no Paraguai que mesmo assim se classifica para pegar quem passar de Peñarol e Universidad Católica.

Como seu estádio está interditado pela Associação de Futebol da Argentina, o Vélez mandou o jogo desta quinta-feira em La Bombonera, mas a casa do Boca Juniors não recebeu bom público. Quem compareceu viu o time de Sarsfield abrir o placar aos 21 minutos de jogo. Moralez, no meio da área, completou passe vindo da linha de fundo e só empurrou para o gol vazio.

Aos 30 do segundo tempo, Martínez marcou de pênalti e ampliou a vantagem do Vélez. O terceiro também foi marcado pelo atacante, após tabela com Moralez. Desta vez ele contou com a ajuda providencial do goleiro, que falhou feio em um chute rasteiro desde a entrada da área.