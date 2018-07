Velho conhecido de Aguirre, uruguaio é anunciado pelo Inter

O Internacional anunciou nesta sexta-feira a contratação de mais um reforço para a temporada 2015. Antigo conhecido do técnico Diego Aguirre, o volante uruguaio Nicolás Freitas foi oficializado pela diretoria do clube. Ele foi aprovado nos exames médicos, assinou contrato até o fim do ano e será apresentado durante a tarde, a partir das 16 horas.

Freitas tem 27 anos e foi um pedido de Aguirre, com quem trabalhou no Peñarol em 2011. Na ocasião, o time uruguaio chegou à decisão da Libertadores, na qual foi derrotado pelo Santos. O jogador ainda tem passagens por Bella Vista (URU), Everton (CHI), Rosário Central (ARG) e Montevidéu Wanderers (URU), onde atuou no ano passado.

O jogador foi anunciado somente nesta sexta, mas havia desembarcado em Porto Alegre na quarta, e na quinta já realizou seu primeiro treino ao lado dos novos companheiros. Sua oficialização ainda não havia acontecido por conta da falta de um documento que permitiria sua regularização.

Até pelo prestígio que tem com Aguirre, Freitas deverá ser inscrito na Libertadores. O volante terá como concorrentes por uma vaga como titular nomes como os de Aránguiz, Bertotto, Nilton e Wellington. Recentemente, o Inter perdeu um jogador da posição: Willians, negociado com o Cruzeiro.