Velhos amigos, Souza celebra gol de Alan Kardec na estreia

É difícil para um atacante imaginar uma estreia melhor do que marcando ao menos um gol. Mas para Alan Kardec, ter deixado a sua marca contra o Bahia, em Salvador, em seu primeiro jogo oficial pelo São Paulo teve sabor ainda mais especial graças à assistência recebida de Souza, que iniciou a jogada.

Explica-se: os agora companheiros de clube cultivam uma grande amizade desde a infância e inclusive trilharam juntos os primeiros passos no futebol. Já são 15 anos de parceria, que chega até mesmo aos vínculos familiares.

"Não poderia ter começado melhor o Brasileirão para o São Paulo e em especial pra mim. Poder dar uma assistência pro meu irmão Alan Kardec em uma jogada magistral do (Paulo Henrique) Ganso e do Ademilson é algo maravilhoso para minha vida", comemorou Souza, que tem o atacante como padrinho do seu filho, Nicolas.

Alan Kardec, que deixou a partida após sentir cãibras, também era só sorrisos com o feito. Ao falar da emoção de estrear com o pé direito no novo clube, aproveitou para comemorar a parceria agora também nos gramados com seu velho amigo. "O Souza é um irmão que a vida me deu. Vai ser padrinho do meu casamento no fim do ano e tudo mais. Vivemos muitas coisas juntos nesses 15 anos de amizade e pra mim é especial tê-lo aqui ao meu lado pra me ajudar no São Paulo", disse.

A dupla deve estar novamente junta neste sábado, quando o São Paulo recebe a Chapecoense, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Kardec, apesar das cãibras, não deve ser problema e possivelmente formará o trio de ataque com Osvaldo e Ademilson, já que Luis Fabiano voltou a sentir a coxa direita e deve ser desfalque.