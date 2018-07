Velhos fantasmas, velhas ideias

Certamente essa foi a pior saída para a crise no futebol corintiano. Até o Atlético-GO, ainda seriamente ameaçado de jogar a Segunda Divisão em 2011, virou um gigante no Pacaembu, mesmo depois de levar um gol com apenas 90 segundos de bola rolando.

Pelo o que se viu após a partida, ficou claro que a direção do clube trabalhou pela saída de Adilson Batista.

Não deixa de ser uma volta ao passado, às velhas práticas para mobilizar os jogadores. Mas, como tirá-los do departamento médico, como fazê-los correr quando, nitidamente, o maior dos problemas da equipe é o desgaste físico?

Diferentemente do Cruzeiro, o novo líder e a melhor equipe deste momento em que os defeitos superam as virtudes, o Corinthians não conseguiu resolver suas perdas, não foi capaz de recuperar os jogadores nem de tirá-los da enfermaria. As alternativas encontradas para os desfalques também não funcionaram.

Entre a criação e a invenção, Adilson Batista viu o time se afundar e permitir a chegada de novos concorrentes pelo título a nove rodadas do final da competição.

O Corinthians não é uma exceção, lembra de certa forma o Palmeiras da temporada passada, que começou a se afundar a partir da 28.ª rodada, deixando escapar o título e a vaga para a Taça Libertadores. Nas últimas cinco partidas, desde a derrota para o Internacional em Porto Alegre, o time sofreu 12 gols, um terço de todo o campeonato.

René Simões armou seu Atlético com dois atacantes, que levaram vantagem o tempo todo sobre Thiago Heleno, William, Leandro Castán e Moacir, este último escalado para acompanhar Juninho e liberar Alessandro da lateral direita para o meio de campo.

Iarley foi posicionado bem aberto, à esquerda do ataque, com objetivo de produzir situações de gol para Souza.

Um time capaz de marcar três gols não é uma tragédia ofensiva. O problema estava do meio-campo para trás, a defesa extremamente vulnerável. O Corinthians pode se considerar uma das vítimas da sequência absurda de partidas do Campeonato Brasileiro, mas não consegue explicar a instabilidade emocional dos jogadores e como se livrar de um treinador na terceira posição do campeonato.

Nomes fundamentais foram retirados de circulação. O time perdeu qualidade e a culpa sempre será do treinador. A questão, agora, é quem colocar em seu lugar, quem, a dez partidas do final, será capaz de ganhar o título?

E mesmo assim está tudo bem, o dirigente que abre as portas do clube para o torcedor uniformizado dar aquela tradicional prensa nos jogadores é incapaz de dizer à CBF que do jeito que está não é possível desenvolver um futebol verdadeiramente profissional.

Adilson Batista disse que deixou o clube para o bem da instituição. O dirigente de futebol Mario Gobbi elogiou a postura do treinador, mas ninguém foi capaz de explicar a crise que toma conta do Corinthians na reta final do Brasileiro, agora à espera de seu terceiro comandante. Velhos fantasmas rondam a instituição, que certamente acredita numa terapia de choque para reabilitar a equipe. Velhos fantasmas e velhas ideias.