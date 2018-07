Vencedor da licitação da Arena Pantanal deve sair em 90 dias

O secretário extraordinário da Copa (Secopa), Maurício Guimarães, acredita que todo o processo - do lançamento do edital à definição do vencedor - deve durar no máximo 90 dias. "No dia 1º de julho recebo o estádio da Fifa e quero passar a chave da arena no dia 1º de novembro", afirmou. Não existe a possibilidade de o estádio transformar-se num “elefante branco”, diz o dirigente. “Há grupos do Brasil e até de clubes europeus interessados e vamos ter uma concorrência grande."

O secretário disse que o valor da concessão ainda não foi definido. O investimento para a construção do estádio foi de R$ 620 milhões. O modelo de concessão, segundo Guimarães, pode ser por meio de preço único ou o que estabelece percentual de faturamento. O certo é que o contrato será de 30 anos."O processo de licitação já podia ter sido lançado, mas precisávamos passar pelos jogos-testes, realizar os jogos da Copa para que essa concessão saia dentro de uma realidade conhecida”, disse Guimarães.

Durante a coletiva, o secretário disse que o vencedor deve respeitar algumas condições: que sirva de indutor para o futebol mato-grossense, e que a população possa usar a arena como mais uma opção de lazer em Cuiabá. A concessão, segundo o secretário, deve atingir todo o complexo poliesportivo que inclui o ginásio Aecim Tocantins e a piscina, na mesma área.