Vencer clássico dá moral no campeonato, afirma lateral corintiano Uendel

Vencer o Palmeiras pode comprovar o momento de afirmação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Esta é a opinião do lateral-esquerdo Uendel, que prevê um jogo disputado "ainda mais valendo a liderança", neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque.

"É só a sétima rodada, mas pode dar muita moral na sequência do campeonato. Vamos como se fosse outro jogo, mas sabemos que é um clássico", disse Uendel nesta terça-feira, em entrevista coletiva. "É jogo grande. A torcida e nós encaramos assim."

O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos. O Palmeiras, que vem de duas vitórias, é o 4º colocado, com 12 pontos.

Uendel, que era dúvida para o jogo contra o Coritiba, foi o autor do gol da vitória, de virada, aos 49 minutos do segundo tempo, no último sábado, em Itaquera. "Pude correr, jogar até o final, e não senti lesão. Foi uma das minhas melhores partidas pelo Corinthians, com uma assistência e um gol."

Com a semana livre de jogos, Tite deve contar com força máxima para o clássico deste domingo. A única dúvida, por questões médicas, é zagueiro Vilson, que se recupera de lesão na coxa. Yago, no entanto, pode voltar ao time porque sua punição por doping já terá terminado.

ÁRBITRO

O árbitro Raphael Claus foi sorteado para apitar o clássico deste domingo no Allianz Parque. A torcida do Palmeiras deverá lotar o estádio. No primeiro dia de vendas para o jogo, 14 mil ingressos foram vendidos.