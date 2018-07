Cristóvão Borges vê 'clima de adversidade' no Corinthians para encarar o Fluminense

Depois de somar uma vitória nos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians estreia hoje na Copa do Brasil em um “ambiente de adversidade”, como definiu Cristóvão Borges.

A expressão não se refere apenas aos resultados em si, mas também à cobrança dos torcedores e às insistentes comparações com a era Tite. “Outras equipes também oscilaram ou vão oscilar. Passamos por isso. Oscilações normais, processo de remontagem, junto da perda de jogadores, junto de cobranças e junto de pressão. O problema é viver nesse ambiente de adversidade, mas temos jogadores experientes”, disse o treinador.

O retrospecto não é de todo ruim. Em dois meses, o time chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, mas foi ultrapassado pelo Palmeiras. Depois de perder Bruno Henrique, André e Luciano, a equipe sofreu outra baixa: Elias deverá ser devolvido ao Sporting e não viajou para o Rio. Cristóvão foi vaiado dentro de casa e ganhou reforços que não podem ser utilizados hoje (Jean e Gustavo já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil). Mesmo com tanta instabilidade, está entre os quatro melhores do Brasileirão.

O antídoto, ainda na visão do treinador, é vencer hoje. “Avançar dá confiança, isso fica atrelado nas duas competições. Uma vitória será importante nos dois campeonatos”, diz.

O jogo será em Edson Passos, fator muito positivo para o Fluminense, de acordo com o técnico Levir Culpi. “Nós jogamos dois jogos lá. Vencemos o Cruzeiro e a Ponte Preta. Será um ponto positivo. A parte psicológica pesa muito na Copa do Brasil”, disse o técnico do Flu.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CORINTHIANS

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Marquinho e Wellington; Henrique Dourado. Técnico: Levir Culpi.

CORINTHIANS - Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel; Cristian, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Marlone; Guilherme. Técnico: Cristóvão Borges.

ÁRBITRO - Elmo Resende (GO).

LOCAL - Edson Passos, no Rio.

HORÁRIO - 21h45.

TV - Globo, SporTV, ESPN e Fox Sports 2.