Venda de Elias 'esfria' e Bruno Henrique pode sair

Se a venda de Elias ao futebol chinês ‘esfriou’ com a saída do técnico Mano Menezes do Shandong Luneng, o Corinthians se vê diante da possibilidade de perder o volante Bruno Henrique para o futebol italiano. O interesse é de um clube médio da Itália, com uma proposta é similar a do zagueiro Felipe, negociado com o Porto, de Portugal, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões). Como Bruno Henrique só tem contrato até dezembro, o Corinthians, que receberá 25% da transferência, não irá impedi-lo de sair.

No elenco já há um substituto caso Bruno Henrique seja realmente negociado. O volante Camacho, que fez um bom Campeonato Paulista pelo Osasco Audax, é segundo volante de origem e pode atuar ao lado de Elias, que atualmente está na Copa América.

No caso de Elias, o Corinthians via com otimismo o interesse da China porque a venda do jogador renderia um bom dinheiro, suficiente para quitar dívida com o Sporting, de Portugal, além de enxugar a folha de pagamento – ele tem o maior salário do elenco. Como o corintiano era um desejo de Mano Menezes, dificilmente o negócio irá se concretizar.

Por ora, a negociação que está praticamente encaminhada é a de Felipe, que aguarda detalhes burocráticos para ser anunciado como reforço do Porto. Ele já é aguardado para a pré-temporada em Portugal em julho. Cássio, agora reserva de Walter, pode deixar o clube caso seja negociado para o exterior. O Corinthians descarta emprestá-lo ao Grêmio.

Representantes de Bruno Henrique, no entanto, desconversam sobre o assunto. "A OTB, empresa que gere a carreira do jogador, afirma que não há proposta pelo volante Bruno Henrique."