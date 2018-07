Venda de ingressos ao torcedor comum para jogo do Palmeiras começa nesta sexta-feira

Os ingressos para o jogo entre Palmeiras x Grêmio, marcado para a próxima quinta-feira, dia 21, às 21h, na Arena Barueri, em Barueri-SP, na volta da semifinal da Copa do Brasil, começarão a ser vendidos pela internet a partir desta quinta-feira (14) para torcedores associados ao programa de sócio-torcedor Avanti através do site www.futebolcard.com, e para todos os torcedores, pela internet, a partir de sexta-feira (15). A carga total é de 31.332 ingressos.

Nas bilheterias do estádio Palestra Itália, as vendas serão efetuadas na segunda (18), terça (19), quarta (20) e quinta-feira (21), das 10h às 17h. Na Arena Barueri, os ingressos serão vendidos apenas na segunda (18), terça (19) e quarta-feira (20), das 10h às 17h, e na quinta (21), dia do jogo, das 10h até o intervalo. Os ingressos também estarão à venda em outros quatro postos de venda na segunda (21), terça (22) e quarta-feira (23). Os horários são diferentes e estão relacionados abaixo:

Postos de Venda:

Arena Barueri

Av: Prefeito João Lobo Quero,1001 Barueri - SP

Horário de Funcionamento: dia 18 a 20/06 das 10h às 17h

No dia da partida (dia 21) das 10h até o final do primeiro tempo

Formas de Pagamento: Dinheiro e Cartões de Débito: VISA Eléctron



Estádio do Canindé

Rua Azurita - Portão 7 - Canindé

Horário de Funcionamento: das 10h às 17h

Formas de Pagamento: Cartões de Débito: VISA Electron





Posto Ipiranga

Quinta das Palmeiras - Loja AMPM

Endereço: Av. José Antonio de Almeida Amazonas, 370

Vila Guiomar - Santo André - SP

Horário de Funcionamento: das 9h às 20h

Forma de Pagamento: Somente em dinheiro





Central Park - Loja AMPM

Endereço: Rua Jurubatuba, 1500

Centro - São Bernardo Do Campo - SP

Horário de Funcionamento: das 10h às 21h

Forma de Pagamento: Somente em dinheiro





Jóia de Goiás - Loja AMPM

Endereço: Av. Goiás, 547

Centro - São Caetano Do Sul - SP

Horário de Funcionamento: das 10h às 22h

Forma de Pagamento: Somente em dinheiro





R A Sport Center, Shopping Santana

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 2182

Santana - São Paulo - SP

Horário de Funcionamento: das 10h às 19h

Forma de Pagamento: Somente em dinheiro

Os valores dos ingressos são:



Setor B Gol - R$40,00 [R$20,00 meia-entrada]

Setor C1 Cadeira Inferior - R$60,00 [R$30,00 meia-entrada]

Setor A1 Cadeira Central Inferior - R$80,00 [R$40,00 meia-entrada]

Setor A Cadeira Central Superior - R$ 100,00 [R$50,00 meia-entrada]

Setor D e D1 Visitante - R$ 40,00 [R$20,00 meia-entrada]

Camarotes - R$ 160,00 [R$80,00 meia-entrada]

Obs. Todos esses setores possuem lugares para cadeirantes e deficientes em geral.



Gratuidade

PNE – Portadores de Necessidades Especiais: Possui o benefício da gratuidade em todos os setores da Arena Barueri.



OBS.: O acompanhante deverá adquirir o ingresso para o mesmo setor. Recomendamos que o acompanhante compre seu ingresso antecipadamente para o setor destinado aos setores PNE, pois os ingressos podem se esgotar no dia da partida.



Crianças menores de 05 anos incompletos: Em jogos realizados na Arena Barueri, menores de até 5 anos incompletos, quando autorizada a entrada pela Polícia Militar e ou Juizado de Menores, terão gratuidade nos setores ARQUIBANCADA B (Acesso pelos portões 2 e 3) e VISITANTE (Acesso pelos portões 10 e 11), desde que acompanhados por um maior com ingresso.



OBS.: O acompanhante deverá adquirir o ingresso para o mesmo setor. Recomendamos que o acompanhante compre seu ingresso antecipadamente para o setor destinado, pois os ingressos podem se esgotar no dia da partida.