Venda de ingressos da Copa das Confederações bate recorde em 24 horas

O jogo inaugural da Copa das Confederações será realizado no dia 15 de junho, em Brasília, com presença da seleção brasileira, enquanto a final será no estádio do Maracanã, no dia 30 do mesmo mês.

A fase de pré-vendas, exclusiva para titulares de cartões Visa, começou na quarta-feira.

A venda geral de ingressos para o público começa a partir de 3 de dezembro e os torcedores poderão comprar entrada para todos os 16 jogos da competição, inclusive a abertura e a final. Há uma categoria de ingressos mais baratos exclusiva para pessoas residentes no Brasil.

Cerca de 830 mil ingressos estarão disponíveis para as 16 partidas, com preço variando de 28,50 a 418 reais.

A Copa das Confederações, um evento-teste realizado sempre um ano antes da Copa do Mundo, será realizada em seis cidades --Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador-- reunindo os campeões de cada continente, além da campeã mundial Espanha e do Brasil como país-sede.

O sorteio dos grupos será realizado no dia 1o de dezembro, em São Paulo.

