Venda de ingressos para a Copa do Mundo tem 1 milhão de pedidos

SÃO PAULO - Sete horas. Foi esse o tempo que demorou para que 1 milhão de ingressos fossem requisitados para a Copa do Mundo de 2014 somente nesta terça-feira, quando a Fifa deu início à comercialização das entradas por meio de seu site na internet. Neste primeiro momento, o torcedor deve manifestar o interesse na compra.

Caso o número de solicitações seja maior do que a carga oferecida - e, historicamente, é bem superior - a entidade fará um sorteio entre todos os que tentaram adquirir as entradas para definir os contemplados. A ordem de compra não interfere no sorteio. Mesmo assim, a procura pelos ingressos já é grande.

De acordo com a Fifa, entre as 7h e as 14h desta terça-feira, pelo horário de Brasília, 1 milhão de ingressos foram solicitados por mais de 163 mil torcedores. Os jogos mais concorridos são, de longe, a abertura da Copa no Itaquerão (mais de 168 mil pedidos) e a final no Maracanã (mais de 165 mil).

Os cinco países com maior quantidade de solicitações até o momento são Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile e Inglaterra. A Copa começará em 12 de junho e irá até 13 de julho. Até aqui, além do Brasil, estão classificados o Japão, a Austrália, o Irã e a Coreia do Sul.