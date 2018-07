Venda de ingressos para a Copa recomeça nesta terça

SÃO PAULO - A última fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo vai ter início nesta terça-feira, às 7 horas (horário de Brasília), e a correria na busca por um bilhete deve ser grande. A Fifa colocará à disposição inicialmente 199.519 bilhetes, para 54 partidas, e a venda vai ser feita por ordem de chegada. Por isso, quem tiver interessado terá de fazer uma espécie de "plantão" no site da entidade, pois "chegar cedo'' pode garantir um bilhete.

As partidas da seleção brasileira na primeira fase, contra Croácia (abertura da Copa, em 12 de junho), México e Camarões não terão ingressos à venda. A final também estará bloqueada. O outros jogos sem bilhetes disponíveis são: México x Camarões, Inglaterra x Itália, Argentina x Bósnia, Espanha x Chile, Croácia x México e Austrália x Espanha.

O processo de compra é o mesmo das etapas anteriores. O interessado num bilhete precisa acessar o site, preencher um cadastro e entrar da área de venda de ingressos. Desta vez, porém, não haverá venda por boleto, apenas por cartão de crédito ou débito. Segundo o último balanço da Fifa, foram vendidos 2,5 milhões de entradas nas fases anteriores.

"Faltando menos de dois meses para a competição, esta é a última chance para que os torcedores garantam seus ingressos para o principal torneio de futebol do mundo. Estou confiante de que teremos uma grande procura pelos ingressos restantes, não somente por parte dos fãs brasileiros, mas também por pessoas de todo o mundo", disse Thierry Weil, diretor de Marketing da Fifa.

Essa última fase de vendas vai se estender até 13 de julho, dia da final da Copa, e a carga ingressos disponível vai ser variável. Isso porque, durante esse período, bilhetes não pagos ou então devolvidos por torcedores e patrocinadores da Fifa "voltarão para a cesta", ou seja, serão renegociados.

Além disso, a entidade acena com a possibilidade de colocar à venda uma carga suplementar em alguns estádios que ainda não têm a capacidade de público definida com precisão. É o caso, por exemplo, da Arena Corinthians, em Itaquera. Como o estádio onde ocorrerá a abertura da Copa ainda não foi concluído a Fifa, apesar de já ter recebido o mapa dos assentos, não pôde fazer a contagem dos lugares diretamente no local. Esse procedimento é importante para que sejam verificados possíveis pontos cegos ou lugares que precisam ser reservados para a transmissão de TV. Por isso, no caso do Itaquerão, apenas 59.955 bilhetes foram colocados à venda, embora a estimativa seja de que o estádio comporte 68 mil torcedores.

PASSO A PASSO

1 - Acesse o site da Fifa (www.fifa.com/ingressos)

2 - Vá ao item "compre ingressos" e crie uma conta ou acesse seu cadastro, se já tiver

3 - Entre no campo de vendas e acesse a lista de jogos com ingressos ainda disponíveis

4 - Faça a sua reserva

5 - Estarão a venda inicialmente hoje 199.519 bilhetes, segundo a Fifa

6 -A venda será por ordem de chegada. Quem acessar mais cedo, tem mais chances

7 - Cada pessoa poderá comprar no máximo 4 ingressos para até 7 jogos, desde que não ocorrem no mesmo dia

8 - Até o final da tarde de ontem, a Fifa não havia informado quais jogos terão ingressos à disposição. Os preços originais vão de R$ 60 (categoria 4) a R$ a R$ 1.980 (categoria 1, para a final) de acordo com a disponibilidade

9 - Esta fase só termina em 13 de julho, dia da final. Ingressos devolvidos e não pagos serão colocados à venda durante todo esse período. Eles formarão uma carga suplementar

10 - Alguns estádios, como o Itaquerão, ainda não têm carga de ingressos definidos, pois a Fifa ainda não fez a contagem dos lugares. Isso pode representar também uma carga suplementar.