Venda de ingressos para amistoso da seleção ainda é tímida

Por ora, o "Jogo da Amizade" entre Brasil e Colômbia, que irá arrecadar fundo para os familiares das vítimas da Chapecoense, não parece estar animando o público. Apenas 10 mil ingressos foram vendidos até o início da noite desta segunda-feira. No total, 45 mil bilhetes foram colocados à venda para o jogo de quarta-feira à noite, no Engenhão.

Os preços das entradas variam entre R$ 70 e R$ 150, mais baratos do que tradicionalmente cobrados em jogos da seleção brasileira. Além disso, a CBF colocou à venda o que chamou de "ingresso solidário", ao custo único de R$ 50. O bilhete não dá direito à assistir ao jogo, servindo apenas como doação. A entidade não informou quantos já foram comercializados, mas o Estado de S. Paulo apurou que a procura tem sido irrisória.

As entradas para a partida podem ser adquiridas via internet através do endereço meubilhete.com/brasil-x-colombia ou em postos de venda espalhados pelo Rio de Janeiro. Na quarta-feira, os tíquetes poderão ser comprados no Engenhão até o fim do primeiro tempo do jogo.

A seleção brasileira será formada apenas por jogadores que atuam no País. Os jogadores se apresentam às 11h da manhã desta terça-feira e, no fim da tarde, fazem um único treino no Engenhão.