Venda de ingressos para amistoso entre Brasil e Chile começa sexta

BELO HORIZONTE - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira datas de venda e preços dos ingressos para o próximo amistoso da seleção brasileira, que vai acontecer no dia 24, quarta-feira, contra o Chile, no Mineirão. Como não é data Fifa, o técnico Luiz Felipe Scolari só poderá convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro.

As vendas vão começar nesta sexta-feira, às 10h, somente pela internet, por meio do site Futebol Card. Nas bilheterias do Mineirão os ingressos só chegarão na próxima quarta-feira, com a venda tendo início também às 10h. Além do estádio, outros pontos de venda são as duas sedes tanto do Atlético-MG quanto do Cruzeiro.

As arquibancadas norte e sul, que ficam atrás dos gols, têm ingressos a R$ 50. Nos setores leste e oeste, centrais, o preço da entrada é R$ 80. Já as cadeiras, nestas mesmas direções, custam respectivamente R$ 100 e R$ 150. Um ingresso de camarote sai por R$ 300.

Haverá um limite de venda de três ingressos por comprador e, nas bilheterias, só será aceito o pagamento em dinheiro. Cartão, só pela internet.